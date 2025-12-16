«فلاي دبي» تطور إمكاناتها الرقمية بالتعاون مع «أمازون»

أعلنت شركتا «فلاي دبي» و«أمازون» عن تعاون جديد، يهدف إلى تطوير الإمكانات الرقمية للناقلة، وتحسين تجربة عملائها، من خلال خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي التي تقدمها «أمازون ويب سيرفيسز».

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن هذا التعاون يضع إطاراً تدعم فيه «أمازون ويب سيرفيسز» شركة «فلاي دبي» من خلال مشروعات ابتكارية منظمة، مع التركيز على مجالات رئيسة تشمل الذكاء الاصطناعي التوليدي لعمليات الطيران، وتحليلات البيانات، والتعلم الآلي، وتحسين تجربة العملاء، وستدعم هذه المبادرة الخدمات الرقمية للشركة لتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.

حضر توقيع اتفاقية التعاون كل من الرئيس التنفيذي للمشتريات والتكنولوجيا في «فلاي دبي»، محمد حارب المهيري، والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «أمازون»، فيرنر فوغلز.

وقال المهيري: «تمثل هذه المبادرة علامة فارقة في مسيرة (فلاي دبي) نحو التحول الرقمي، فالعمل مع (أمازون ويب سيرفيسز) سيمكننا من إدخال إمكانات رقمية جديدة تُعزز عملياتنا وترفع مستوى خدماتنا المقدمة لعملائنا، ما يدعم نموذج أعمالنا المرن بشكل أكبر».

وأضاف: «بموجب التعاون الجديد ستعمل (فلاي دبي) و(أمازون ويب سيرفيسز) على تطوير وتوسيع نطاق استخدامات رقمية وذكاء اصطناعي عالية التأثير في جميع عمليات الشركة وتجربة عملائها»، مشيراً إلى أنه من خلال الاستفادة من إمكانات «أمازون ويب سيرفيسز» المتقدمة في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات، سيسهم هذا التعاون في تسريع تقديم حلول جاهزة للاستخدام تُحسن الكفاءة التشغيلية وتحقق قيمة أكبر للعملاء.

من جهته قال فوغلز: «يشهد قطاع الطيران لحظة محورية، حيث يمكن لتقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات أن تحدث ثورةً في كفاءة العمليات وتجربة العملاء»، مضيفاً: «من خلال هذا التعاون مع (فلاي دبي) ستُسهم (خدمات أمازون ويب سيرفيسز) السحابية في تسريع وتيرة الابتكار عبر توفير تجارب سفر أكثر تخصيصاً للعملاء».