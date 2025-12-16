مبيعات عقارات دبي تتجاوز 650 مليار درهم منذ بداية 2025

حققت السوق العقارية في دبي أرقاماً قياسية جديدة، إذ تجاوزت مبيعات عقارات الإمارة منذ بداية العام، حتى أمس، حاجز 650 مليار درهم، معززة بذلك الزخم المتواصل لنشاط القطاع العقاري.

وبحسب رصد لـ«الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، قفزت مبيعات عقارات دبي، منذ بداية العام الجاري، لتصل إلى نحو 650.33 مليار درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة المبيعات المسجلة في عام 2024 نحو 522.2 مليار درهم، ما يعني زيادة قيمتها 128.13 مليار درهم.

وتوزعت المبيعات بواقع أكثر من 374.79 مليار درهم لصفقات جاهزة، وأكثر من 275.3 مليار درهم لصفقات على الخريطة.

وأظهرت البيانات تنفيذ 204.289 آلاف صفقة بيع، منذ بداية العام الجاري حتى أمس، مقارنة بـ180.86 ألف صفقة خلال العام الماضي.

يأتي هذا الأداء غير المسبوق مستنداً إلى عوامل عدة، تمثل أبرزها في نمو الطلب على العقارات السكنية والفاخرة، علاوة على المبادرات الحكومية المستمرة الداعمة، إلى جانب البيئة الاقتصادية المستقرة في الإمارة، ما يؤكد الثقة المتزايدة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع العقاري بالإمارة.

وبلغت قيمة الرهون العقارية منذ بداية العام الجاري نحو 172.22 مليار درهم عبر 48.96 ألف معاملة، بينما سجلت الرهون نحو 187.27 مليار درهم عبر 35.885 ألف معاملة في عام 2024. أمّا الهبات فسجلت 52.85 مليار درهم من خلال تنفيذ 9119 معاملة، مقارنة بـ51.28 مليار درهم عبر 9372 معاملة خلال العام الماضي.

وبذلك سجل إجمالي قيمة التصرفات العقارية في الإمارة، منذ بداية العام الجاري حتى أمس، نحو 875.4 مليار درهم، ليتجاوز إجمالي التصرفات المسجلة في العام الماضي البالغة 760.73 مليار درهم، وبزيادة 114.67 مليار درهم.

وتصدّرت «الخليج التجاري» قائمة المناطق الأعلى من حيث قيمة المبيعات منذ بداية العام الجاري، بمبيعات تقدر بنحو 36.69 مليار درهم، تلتها منطقة «اليلايس1» بنحو 23.35 مليار درهم، ثم «جميرا فيلج سركل» بـ23.12 مليار درهم، ثم «نخلة جميرا» في المرتبة الرابعة بـ20.46 مليار درهم، و«مجمع دبي للاستثمار الثاني» بـ20.28 مليار درهم، وحلت منطقة «مدينة المطار» سادسة بنحو 19.91 مليار درهم، تلتها منطقة «برج خليفة» بـ19.66 مليار درهم، و«معيصم الثانية» بـ18.71 مليار درهم، و«اليفرة 1» بـ18.53 مليار درهم، ومنطقة «نخلة جبل علي» عاشرة بـ16.78 مليار درهم.

وعلى مستوى الأداء الشهري، يتجه القطاع العقاري نحو تسجيل رقم قياسي في ديسمبر 2025، حيث بلغت المبيعات 32.68 مليار درهم عبر تنفيذ 8579 مبايعة في 15 يوماً فقط من التعاملات، مقارنة بـ42.65 مليار درهم في ديسمبر 2024.

بيع أرض بـ 1.34 مليار درهم

سجلت السوق العقارية في دبي، أمس، صفقة بيع لقطعة أرض لغرض الاستخدام التجاري في منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد»، بقيمة 1.34 مليار درهم، وذلك وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وأظهرت البيانات أن المساحة الإجمالية لقطعة الأرض تبلغ نحو 33.4 مليون قدم مربعة، بسعر بلغ 40 درهماً للقدم الواحدة.

وتشهد دبي طفرة في مبيعات الأراضي، حيث سجلت، خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، مبيعات بقيمة 230.4 مليار درهم، توزعت على 22 ألفاً و830 صفقة.