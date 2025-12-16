محاكم «دبي المالي العالمي» تتيح خدمات حفظ الأصول الرقمية

أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي، أمس، افتتاح خدمات متخصصة للتعامل مع القضايا المعقدة، بتوفير قدرات وتقنيات الحافظ الأمين للأصول الرقمية وتحليل بيانات «البلوك تشين» من خلال مزودي خدمات خارجيين، وذلك في إطار المبادرات المدرجة ضمن استراتيجية النمو لمحاكم مركز دبي المالي العالمي (2026-2030) التي تم إطلاقها أخيراً.

وستُؤخذ هذه الخدمات التكنولوجية الناشئة بعين الاعتبار في القضايا التي تُقدم ما يكفي من الأدلة على ضرورتها، وستنضم إلى مجموعة متنامية من الخدمات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي التي تخضع للمراجعة ضمن الولاية القضائية القائمة على القانون العام في دبي، وفق بيان صدر أمس.

وستتولى شركة «زوديا كاستودي» توفير خدمات الحفظ الرقمي الآمن والمحايد للأصول المتنازع عليها أثناء سير الدعوى، وتحظى هذه الشركة المختصة بحفظ الأصول الرقمية العالمية بدعم مؤسسات مالية كبرى، بينها بنك «ستاندرد تشارترد» وبنك الإمارات دبي الوطني، كما أن الشركة التابعة لها في الإمارات «زوديا كاستودي الإمارات» مسجلة وتعمل بموجب لوائح سلطة تنظيم الخدمات المالية (سوق أبوظبي العالمي) تحت اسم «تنغستن كاستودي سوليوشنز ليمتد»، بعد استحواذ شركة زوديا على شركة «تنغستن» في وقت سابق من هذا العام.

أما شركة «كريستال إنتليجنس» وهي منصة مرموقة متخصصة بتحليلات «البلوك تشين» وإدارة مخاطر الأصول المشفّرة، ستتولى توفير وتقديم خدمات التتبع والمراقبة والدعم التحقيقي عند الطلب، للمساعدة على إدارة القضايا والامتثال القانوني وإنفاذ الأحكام في ملفات الأصول الرقمية المعقدة.

وقال مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، القاضي عمر المهيري: «من خلال مراجعة واعتماد مزودي خدمات خارجيين لتلبية الاحتياجات التخصصية في فض النزاعات، نكون قد خطونا خطوة إضافية في تعزيز حماية الأصول، والتحقق الدقيق من البيانات، ومنح مستخدمي المحاكم مستوى عالياً من الطمأنينة ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية، كما تزيد هذه الخطوة من قدرة المحاكم على الفصل في القضايا المعقّدة للأصول الرقمية بكفاءة وأمان، وبثقة تليق بمؤسسة قضائية ذات سمعة عالمية مرموقة».