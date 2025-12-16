«دبي المالي العالمي» ضمن أفضل 5 مراكز لمديري صناديق التحوط

أعلن مركز دبي المالي العالمي وصول عدد صناديق التحوط المسجّلة لديه إلى 100 صندوق، ما يؤكد مكانته قوة عالمية صاعدة في هذا القطاع الحيوي، ويعزز تقدمه ليصبح ضمن أفضل خمسة مراكز لصناديق التحوط على مستوى العالم.

وأفاد المركز، في بيان، أمس، بأنه شهد نمواً في إجمالي صناديق التحوط المسجلة، حيث ارتفع العدد من 50 صندوقاً مع بداية عام 2024 إلى أكثر من الضعف، بما في ذلك 81 صندوقاً من «نادي المليار دولار»، ممن يديرون محافظاً تتجاوز قيمتها مليار دولار.

وانضم إلى القائمة أخيراً كل من: «بارون كابيتال مانجمنت»، و«بلو كريست كابيتال»، و«نايا كابيتال مانجمنت»، و«ناين ماستس كابيتال»، و«نورث روك كابيتال»، و«بيرل دايفر كابيتال»، و«سيليكت إكويتي جروب»، و«ستراتيجيك إنفستمنت جروب»، و«سيلفر بوينت كابيتال»، و«سكويربوينت كابيتال»، و«ويلوينج كابيتال جروب».

والتحقت تلك الصناديق بقائمة العملاء الحاليين التي تضم كلاً من: «بالياسني»، و«بلاك روك»، و«بلو أول»، و«بريفان هوارد»، و«دايمون آسيا»، و«إكزودس بوينت»، و«هادسون باي»، و«ميلينيوم»، و«كيوب ريسيرش آند تكنولوجيز»، و«فيريشن».

وتواصل الشركات الانضمام إلى مركز دبي المالي العالمي بوتيرة قياسية، مدفوعة بالمزايا التنافسية المتعددة التي يقدمها، بما في ذلك تمكين مديري الصناديق من الوصول إلى الأسواق المالية في آسيا وأوروبا وأميركا، والاستفادة من قاعدة واسعة من الكفاءات والمواهب المتخصصة في المنطقة، فضلاً عن جذب استثمارات من قبل الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية والمكاتب العائلية والصناديق السيادية.

كما يتمتع المركز بمنظومة مصرفية واستشارية متكاملة، تُعدّ الأكثر تطوراً في المنطقة، ما يوفر لصناديق التحوّط العاملة ضمنه بيئة مثالية للنمو والتميز.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، إن «ريادة مركز دبي المالي العالمي في قطاع صناديق التحوط تتجلى في اكتمال منظومته التشغيلية ونضجها، وما يحظى به من ثقة متزايدة محلياً وعالمياً، ويُسهم نهجنا القائم على تلبية احتياجات العملاء، إلى جانب شراكاتنا الاستراتيجية مع مختلف القطاعات، في تطوير حلول مبتكرة تدعم مسيرة النمو المتواصل».

وأضاف أن «حجم وعمق مجتمع الاستثمارات البديلة في المركز يعزز مكانة المركز وجهة مالية رائدة في المنطقة، ويرتقي بقدرته على العمل عبر قطاعات الأعمال كافة، ما يدعم جهود عملائه في التأثير في المشهد المالي العالمي انطلاقاً من دبي».

ويُعد «مركز صناديق التحوط التابع لمركز دبي المالي العالمي» من المشروعات الرائدة التي تم إطلاقها أخيراً عبر القطاع، بصفته مساحة عمل مشتركة فريدة من نوعها، مُخصّصة لقطاع إدارة الأصول، تُمكن مديريه من تأسيس أعمالهم بسرعة أكبر، والعمل بكفاءة عالية من حيث التكلفة، والتوسّع بوتيرة متسارعة تدعم نمو أعمالهم، وتعزز حضورهم، ويضم المركز تحت مظلته نخبة من كبرى الشركات العالمية إلى جانب الشركات المتوسطة والناشئة.

كما يتيح لأكثر من 85% من مديري صناديق التحوط العاملين ضمن مركز دبي المالي العالمي، تقديم حزمة خدمات متكاملة، تشمل: الاستشارات المالية، وترتيب الصفقات، وجمع رؤوس الأموال الخاصة وإدارة الثروات السيادية مباشرة من المركز.

ويظهر التقرير الأخير الصادر عن مركز دبي المالي العالمي حول مستقبل الاستثمارات البديلة زخماً متصاعداً في هذا القطاع، حيث يؤكد أن الابتكار التكنولوجي والإصلاحات التنظيمية الداعمة، وتوسّع قاعدة المستثمرين تشكل مجتمعة محركات رئيسة لتسريع تدفقات رأس المال نحو فئة الاستثمارات البديلة التي أصبحت مكوناً أساسياً في بناء محافظ استثمارية متنوعة.

ويُسلط التقرير بشكل خاص الضوء على تزايد اهتمام فئة الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والمكاتب العائلية بهذه الاستثمارات، حيث تضاعفت حصصهم المُخصَّصة لها منذ عام 2008 لتصل إلى نحو 15%.

ويتواصل صعود قطاع إدارة الثروات والأصول في مركز دبي المالي العالمي بزخم استثنائي، حيث يحتضن حالياً أكثر من 470 شركة متخصصة تحت مظلته.

وتمثل منظومة القطاع المتكاملة منصة فريدةً تمنح مديري الأصول إمكانية الوصول إلى أحد أكبر تجمعات الثروة الخاصة وأكثرها تركزاً في منطقة الشرق الأوسط، والتي تضم ما يزيد على 1250 كياناً عائلياً يعمل من داخل المركز نفسه.

وتعزز المكانة المتقدمة لدولة الإمارات كإحدى أبرز الوجهات العالمية لجذب الثروات هذا النمو، حيث تشير توقعات شركة «هينلي آند بارتنرز» إلى انتقال نحو 9800 مليونير إلى الدولة بحلول نهاية العام الجاري 2025، ما يدعم تطور القطاع، ويعكس الثقة المتزايدة في بيئة الأعمال والاستثمار في دبي والإمارات بشكل عام.

