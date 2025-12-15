مكتوم بن محمد: دبي تبني أسواقاً مالية متقدمة لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للذهب والمعادن الثمينة

أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن إطلاق بنك الإمارات دبي الوطني أول سبيكة ذهبية تحمل علامة مؤسسة مصرفية وطنية، يمثل إضافة نوعية لأدوات الاستثمار والادخار، ويعكس نضج منظومة الأصول في دبي.

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس": "أطلق بنك الإمارات دبي الوطني أول سبيكة ذهبية تحمل علامة مؤسسة مصرفية وطنية، الأمر الذي يمثل إضافة نوعية لأدوات الاستثمار والادخار، ويعكس نضج منظومة الأصول في دبي".

وأضاف سموه: "دبي تبني أسواقاً مالية متقدمة تقوم على التنويع والابتكار وتعزيز الثقة، وبهذا النهج، نواصل تنفيذ أجندة دبي الاقتصادية عبر تطوير أسواق تنافسية، وجذب رؤوس الأموال، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للذهب والمعادن الثمينة".

وفي خطوة تاريخية في سوق المال والمعادن الثمينة بدولة الإمارات العربية المتحدة، أصدر بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، "سبيكة بنك الإمارات دبي الوطني" الذهبية بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني وكبار المسؤولين في المجموعة.

وتعتبر "سبيكة بنك الإمارات دبي الوطني" أول سبيكة ذهبية تحمل العلامة التجارية الخاصة لمؤسسة مصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مصممة للمدخرين والمستثمرين، وتشكل محطة مهمة في مسيرة نمو قطاع الذهب بدبي.

ويساهم إطلاق السبيكة الذهبية بتعزيز سمعة دبي كمركز عالمي للتجارة والاستثمار في الذهب، وتتماشى هذه الخطوة كذلك مع الرؤية الوطنية الأوسع لتحفيز الابتكار المالي، وتنويع الأصول، وتسريع أجندة التحول الرقمي، مما يعزز مكانة بنك الإمارات دبي الوطني كلاعب رئيسي في تنفيذ هذه الأجندة.

وبهذا الخصوص، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "إنه من دواعي سرورنا وفخرنا أن نعلن عن إطلاق سبيكة بنك الإمارات دبي الوطني الذهبية والتي تشكل محطة مهمة في مسيرة التحوّل التي يخوضها بنك الإمارات دبي الوطني. يعكس الاصدار مكانة البنك في القطاع المصرفي وقدرته على إطلاق منتجات نوعية تلبي تطلعات المستثمرين وتحقق التنافسية العالمية في القطاع المصرفي.

ويعتبر هذا الإصدار خطوة في مسار جهودنا نحو تحقيق مزيد من الإبتكار والتنافسية في أسواق الذهب بدعم من القيادة الحكيمة في دولة الامارات العربية المتحدة. وتعزز هذه السبيكة إرثنا الغني، وتعكس جهودنا المتواصلة في دعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة النمو الاقتصادي طويل الأجل، وتسريع مسار التنمية في المنطقة.."

من جانبه، قال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "لطالما كان بنك الإمارات دبي الوطني جزءاً من مسيرة نمو دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1963 عندما أصدرنا أول خطاب اعتماد، وقد ساهم ذلك في فتح آفاق تجارة الذهب. ونواصل اليوم هذا الإرث كأول بنك يُصدر سبيكة ذهبية تحمل علامته التجارية، كمنتج إستثماري، لنجمع بذلك بين عراقة التقاليد والابتكار."

وستكون سبيكة بنك الإمارات دبي الوطني الذهبية متاحة للبيع أمام جميع عملاء البنك بشكل شهادة ذهب من بنك الإمارات دبي الوطني قابلة للاستبدال في أي وقت. وتتيح شهادة الذهب من بنك الإمارات دبي الوطني للمستثمر حفظ السبيكة الذهبية لدى البنك أو استلام الذهب بناءً على طلب العميل. وستكون شهادة الذهب من بنك الإمارات دبي الوطني متاحة لجميع عملائه من خلال مديري علاقاتهم وعلى منصتنا الرقمية أيضاً. وستكون سبيكة بنك الإمارات دبي الوطني الذهبية متاحة بفئات 10 و50 و100 جرام مختومة مع شعار بنك الإمارات دبي الوطني، وتأتي كل سبيكة مع شهادة فريدة لإثبات أصالتها وملكيتها.

وتشكل هذه الخطوة الاستراتيجية تجسيداً لرؤية وقوة العلامة التجارية لبنك الإمارات دبي الوطني، وتساهم في ترسيخ مكانته كبنك رائد إقليمياً في مجال الابتكار المصرفي العالمي، يسعى دائماً إلى توسيع عروض منتجاته وفتح آفاق جديدة للثروة عبر تلبية الاحتياجات المتنامية للعملاء ودعم تنمية المجتمع.