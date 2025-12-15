13851 شركة هندية جديدة تنضم لغرفة تجارة دبي خلال 9 أشهر

كشف تقرير جديد أصدرته غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أن الشركات الهندية واصلت صدارتها لقائمة الشركات الجديدة غير الإماراتية المنضمة إلى عضوية الغرفة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بواقع 13851 عضواً جديداً، بنمو 13.9% مقارنة بعدد الشركات الهندية التي انضمت للعضوية خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس الجاذبية والمكانة الإستراتيجية التي تحظى بها دبي لدى المستثمرين ورجال الأعمال الهنود.

وحلّت باكستان في المرتبة الثانية، بـ6850 شركة جديدة بزيادة سنوية قدرها 13.1%، في حين جاءت مصر بالمرتبة الثالثة ضمن قائمة جنسيات الشركات المنضمة إلى عضوية الغرفة، حيث بلغ عدد الشركات المصرية الجديدة المسجّلة بعضوية الغرفة خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري 3754 شركة، بنسبة نمو وصلت إلى 4.4%.

وحقّقت الشركات البنغالية نمواً سنوياً بلغ 31.1%، حيث انضمت 2190 شركة جديدة من بنغلاديش إلى عضوية الغرفة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام لتحتل المرتبة الرابعة، فيما حلّت المملكة المتحدة في المركز الخامس مع انضمام 2,071 شركة جديدة، بنمو سنوي قدره 9.5%.

وجاءت سوريا في المركز السادس مع انضمام 1403 شركات جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

واحتلت الشركات الصينية المركز السابع بانضمام 1143 شركة جديدة بنمو 2.6% على أساس سنوي، وجاء الأردن في المركز الثامن بانضمام 976 شركة جديدة.

وحصلت تركيا على المركز التاسع بواقع 968 شركة جديدة بنمو 2.5%، بينما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز العاشر بانضمام 788 شركة جديدة.

أمّا من حيث التوزيع القطاعي للشركات الجديدة المنضمة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال أول تسعة أشهر من العام 2025، فقد جاء قطاع تجارة الجملة والتجزئة في المرتبة الأولى مستحوذاً على 35.9% من أنشطة الأعضاء الجدد في هذه الفترة، تلاه قطاع العقارات وقطاع التأجير وخدمات الأعمال ثانياً حيث استحوذ على 34.7% من أنشطة الأعضاء الجدد، وجاء قطاع البناء ثالثاً بنسبة 17.2%، فيما جاء قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية في المرتبة الرابعة بنسبة 7.7% تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات في المرتبة الخامسة بـ 7.6% من أنشطة الأعضاء الجدد المنضمين لعضوية الغرفة خلال هذه الفترة.