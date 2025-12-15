«جمارك دبي» تستعد لـ «نقلة نوعية» في العمل الجمركي

أعلنت دائرة جمارك دبي إطلاق مشروع تحديث الخطة الاستراتيجية المؤسسية 2026-2030، في خطوة تجسد رؤيتها المستقبلية لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة في منظومة العمل الجمركي، وتعزيز دورها في حماية المجتمع، وتيسير التجارة ودعم استدامة الاقتصاد الوطني، مؤكدة أنها تستعد لنقلة نوعية في العمل الجمركي ترفع من قدرة دبي على منافسة أفضل المراكز في التجارة والحلول اللوجستية في العالم، وأفادت الدائرة، في بيان، بأن هذا التحديث الاستراتيجي يأتي في وقت تشهد فيه بيئة العمل الجمركي العالمية تحولات جوهرية، من تطوير الرقمنة، والتحول نحو الاقتصاد الجديد، إلى إعادة تشكيل سلاسل الإمداد الدولية، وتنامي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية في ضبط المخاطر وإدارة حركة التجارة عبر الحدود.

وذكرت «جمارك دبي» أنها عقدت ورشة عمل موسعة ضمت قيادات الإدارات الجمركية ومديري الوحدات التنظيمية، لمناقشة الاتجاهات العالمية والإقليمية المؤثرة في قطاع الجمارك والتجارة العالمية.

وأكد المدير العام لـ«جمارك دبي»، الدكتور عبدالله بوسناد، أن مشروع تحديث الخطة الاستراتيجية يأتي في مرحلة محورية تشهد فيها دولة الإمارات ودبي توسعاً اقتصادياً قوياً يعتمد على الابتكار واقتصاد المعرفة وتطوير البنية التحتية الرقمية.

من جانبه، قال مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في «جمارك دبي»، المهندس عادل السويدي: «نستعد لمرحلة جديد من الابتكار الجمركي وتعظيم القيمة الاقتصادية لدبي».