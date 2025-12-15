«سامسونغ»: الإمارات تتجاوز المعدلات العالمية في نمو مبيعات الهواتف الذكية

قال رئيس مجموعة الهواتف المحمولة في شركة «سامسونغ الخليج»، فادي أبوشمط، إن «السوق الإماراتية بشكل عام سجلت نمواً يتجاوز المعدلات العالمية في مبيعات الهواتف الذكية، منذ بداية عام 2025، بدعم من النمو السكاني، وزخم قطاعات الأعمال والنشاط السياحي».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «وفقاً لدراسات سوقية حول مبيعات الهواتف الذكية، فإن الأسواق الإماراتية سجلت نمواً وصل إلى 7% خلال الربع الثالث 2025، بينما من المقدر أن يصل إلى نحو 9% بنهاية العام الجاري»، لافتاً إلى أن متوسط المعدل العالمي يبلغ نحو 3% خلال هذا العام.

وأكد أبوشمط أن «السوق الإماراتية، منذ بداية العام الجاري، تشهد زخماً لافتاً في الطلب على مبيعات الهواتف الذكية بمختلف فئاتها وأنواعها، بشكل حفّز العديد من الشركات العالمية على التوسع بمنتجاتها في الأسواق المحلية، أو اختيار الإمارات لإطلاق منتجاتها الجديدة ضمن دول محدودة».

وكشف أبوشمط أن «دولة الإمارات ستكون الوحيدة، في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية، التي ستطرح فيها (سامسونغ) أول هواتفها ثلاثية الطي (غالاكسي زد تراي فولد)، الذي يتحول عند فتحه بالكامل إلى جهاز لوحي».

وقال: «اختارت (سامسونغ) العالمية، دولة الإمارات لهذا الطرح، وذلك ضمن مجموعة تضم خمس دول عالمية فقط، هي الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان، في وقت لن يتم طرح الهاتف في أسواق أوروبا أو الولايات المتحدة في ذلك التوقيت».

وأوضح أن «الهاتف سيطرح بشكل تجاري بدولة الإمارات، في 19 ديسمبر الجاري، إلا أنه سيطرح 500 وحدة فقط منه، وفقاً لنظام يتضمن طرح 500 وحدة في كل دولة من الدول المختارة».

وأكد أبوشمط أن «الطرح في الإمارات بشكل حصري تم وفق معايير معينة، ترتكز على بنيتها التحتية المتقدمة لشبكات الجيل الخامس، وقاعدة مستخدمي الهواتف الذكية في الدولة، ومعدلات الإقبال على شراء الهواتف، ومعدلات تغييرها، والاهتمام بالتقنيات الحديثة والحصول عليها بين المستخدمين».

وأوضح: «لن يتم طرح الهاتف وفقاً للأنظمة التقليدية المتعارف عليها، إذ سيتم الاختيار بين المهتمين بشراء الهاتف وفق معايير تتعلق بمدى إسهام الهاتف في طبيعة مهنة المستخدم، سواء من المديرين التنفيذيين، أو رواد الأعمال، أو من قطاعات الأعمال المختلفة».

وتابع: «لا يعني طرح 500 وحدة فقط من الهاتف أنه من الإصدارات المحدودة، لكن عمليات الطرح الأولي ستشمل تلك الوحدات، ليتم في فترات لاحقة طرح وحدات جديدة»، مؤكداً أن السعر سيعلن عنه خلال الطرح التجاري في أسواق الإمارات.

وحول المواصفات الفنية للهاتف قال: «يأتي الهاتف بهيكل مفصل مصنوع من التيتانيوم، ويتيح العمل على تطبيقات عدة في توقيت متزامن، وبأنظمة تشبه بيئة الكمبيوتر المكتبي، إذ يمكن للمستخدمين توصيل لوحة مفاتيح و(ماوس) يعملان بتقنية (بلوتوث) لتشكيل محطة عمل متنقلة متكاملة».

وأكد أن «الهاتف يُعدّ من أنحف هواتف (سامسونغ) القابلة للطي، ويأتي بكاميرا تبلغ 200 ميغا بيكسل، وببطارية 5600 ملي أمبير، وطبقة حماية خارجية (غوريلا غلاس)، مع تصميم لطي الشاشات بشكل داخلي لمنع تضررها عند الاستخدام».