«الشارقة الإسلامي» ينال «جائزة التميز في العمليات المرموقة»

حصل مصرف الشارقة الإسلامي على جائزة التميز في العمليات المصرفية المرموقة من «دويتشه بنك»، تقديراً لأدائه الاستثنائي في معالجة المدفوعات الآلية، حيث حقق نسبة نجاح بلغت 99% في التحويلات باليورو، و98% في التحويلات بالدولار الأميركي لعام 2024، ما يعكس مستوى عالياً من الدقة والاعتمادية في تنفيذ التحويلات المؤسسية والتجارية من دون تدخل بشري.

وتسلّم نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، أحمد سعد، الجائزة من قبل وفد «دويتشه بنك» الذي زار مقر المصرف بهذه المناسبة.

وأكد سعد أن هذا الإنجاز يأتي ليؤكد نجاح الاستراتيجية التي ينتهجها «الشارقة الإسلامي» في تطوير بنيته التكنولوجية وتحسين منظومة التحويلات المصرفية، من خلال تطبيق معايير عالمية في المعالجة الإلكترونية المباشرة، والارتقاء بتجربة العملاء في قطاعَي الشركات والمؤسسات، بما يعزز موقع المصرف كجهة موثوقة محلياً وإقليمياً، كما يعكس التكامل بين سياسات الامتثال والإجراءات التشغيلية لدى المصرف، وقدرته على مواءمة أنظمة المدفوعات مع متطلبات البنوك المراسلة العالمية، بما يضمن سرعة وكفاءة أكبر في معالجة التحويلات عبر شبكات البنوك.

وأضاف: «سنواصل تعزيز جودة خدماتنا وتطوير بنيتنا التقنية بما يضمن تجربة مصرفية أكثر سلاسة وأماناً لعملائنا، ويجسد دور مصرف الشارقة الإسلامي في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وتقديم حلول مالية رائدة تواكب أفضل المعايير العالمية».