«دبي للاقتصاد الرقمي» تعرض مزايا الإمارة أمام الشركات في «قمة المليار متابع»

أعلنت «قمة المليار متابع»، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، انضمام غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، إلى قائمة الشركاء الاستراتيجيين للنسخة الرابعة من القمة التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، خلال الفترة من التاسع إلى 11 يناير 2026.

وتمثل الشراكة فرصة مهمة لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي لعرض المزايا التنافسية التي تتمتع بها إمارة دبي، أمام الشركات الناشئة وشركات الاستثمار والاستشارات وصناع المحتوى ورجال الأعمال المتخصصين بالاقتصاد الرقمي المشاركين في القمة، وتسليط الضوء على البيئة الرقمية المتقدمة التي توفرها لتطوير الأعمال المبتكرة وتنمية الاقتصاد القائم على الإبداع.

وتأتي هذه الشراكة في إطار جهود الجانبين لتهيئة البيئة المحفزة لنمو الصناعات الإبداعية التي تعتمد على البنية الرقمية المتطورة، ودعم صناعة المحتوى الهادف القادر على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية.

وتسهم الشراكة بين قمة المليار متابع وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي في تمكين صنّاع المحتوى والشركات الرقمية الناشئة، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وقال نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، سعيد القرقاوي: «تأتي شراكتنا مع قمة المليار متابع في إطار جهود الغرفة لترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، ووجهة مفضلة للشركات الناشئة ورواد الأعمال والمستثمرين في هذا القطاع»، مشيراً إلى أن إمارة دبي تمتلك منظومة رقمية متكاملة، وبنية تحتية متقدمة، وتشريعات مرنة، تجعلها نموذجاً عالمياً يحتذى في نمو الشركات الرقمية وتعزيز توسعها.

بدوره، قال مدير أكاديمية الإعلام الجديد، حسين العتولي: «تمثل الشراكة مع غرفة دبي للاقتصاد الرقمي خطوة استراتيجية لترسيخ المحتوى الهادف، وتطوير أساليب مبتكرة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أكثر فاعلية»، مشيراً إلى أن «قمة المليار متابع توفر منصة استراتيجية لصُنّاع المحتوى ورواد الأعمال الرقميين لعرض ابتكاراتهم ومشاريعهم، وبناء علاقات مع المستثمرين والخبراء، بما يسهم في دفع منظومة الاقتصاد الرقمي نحو مزيد من الابتكار والنمو المستدام».