تعاون يدعم مستقبل الطاقة في دول «مجلس التعاون»

وقّعت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و«جمعية طاقة مستدامة»، أمس، مذكرة تفاهم تهدف إلى إرساء إطار تعاون مشترك في البحث العلمي، وكفاءة الطاقة، وتنظيم الفعاليات المتخصصة.

وقّع المذكرة الرئيس التنفيذي للهيئة، المهندس أحمد بن علي الإبراهيم، ورئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور سامي عبدالعزيز النعيم، وذلك في المقر الرئيس لهيئة الربط الكهربائي بمدينة الدمام، وأكد الإبراهيم أن التعاون يمثل إضافة نوعية لدور الهيئة في نشر المعرفة العلمية، وتطوير برامج الترشيد والاستدامة، ودعم الدراسات التي تخدم مستقبل الطاقة في دول مجلس التعاون.