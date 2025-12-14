دبي تتجه لتسجيل نمو قياسي في «الطيران» و«السياحة» خلال 2025

أظهرت بيانات أولية أن قطاعَي الطيران والسياحة في دبي يتجهان لتسجيل أداء قياسي هو الأعلى على الإطلاق، مع مواصلة القطاعين تحقيق مكاسب قوية، ومعدلات نمو متسارعة مقارنة بمستويات العام الماضي، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة الإمارة الاقتصادية «D33» الرامية إلى تعزيز مكانتها مدينةً عالمية رائدة للأعمال والترفيه، وكذلك أفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم.

وكشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة، وأعداد الزوار والسياح الدوليين خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، التي أظهرت نجاح دبي في استقطاب 15.7 مليون زائر دولي في الفترة بين شهرَي يناير وأكتوبر 2025، وهو رقم قياسي مقارنة بـ14.96 مليون زائر دولي استقبلتهم المدينة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 5%.

وفي أكتوبر وحده، استقبلت دبي نحو 1.75 مليون سائح، بمعدل يومي جاوز 56.4 ألف سائح. وفي حال استقطبت الإمارة العدد ذاته خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري، بمعزل عن نِسَب النمو المتوقعة، فإن إجمالي أعداد السياح سيتخطى حاجز الـ19 مليون سائح، وهو رقم يشير إلى مواصلة الأداء القياسي الذي سُجّل خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري.

في المقابل، واصل مطار دبي الدولي تحطيم الأرقام القياسية خلال الربع الثالث من عام 2025، إذ استقبل 24.2 مليون مسافر بين يوليو وسبتمبر (الربع الثالث)، بنمو بلغ 1.9% مقارنة بالعام الماضي.

وأسهم هذا الأداء الاستثنائي خلال الربع الثالث في رفع إجمالي عدد المسافرين خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 70.1 مليون مسافر، بزيادة قدرها 2.1% عن الفترة نفسها من العام الماضي. كما وصلت حركة المسافرين خلال الـ12 شهراً المنتهية في سبتمبر إلى رقم قياسي بلغ 93.8 مليون مسافر.

وتقدر مؤسسة مطارات دبي وصول أعداد المسافرين إلى نحو 95 مليون مسافر بنهاية العام الجاري 2025، وهو أعلى رقم في تاريخ المطار الممتد على مدار 65 عاماً.

وتشير التوقعات إلى حركة قوية في الربع الأخير من العام، وهي الفترة التي تشهد ذروة في حركة المرور المباشرة، بالتزامن مع موسم الأعياد، وقدوم الزوار للاستمتاع بالفعاليات الشتوية في الإمارات.

ذروة سفر قوية

كشفت مؤسسة مطارات دبي أنها تستعد لذروة سفر قوية في الفترة بين 27 نوفمبر وحتى 31 ديسمبر 2025، مع توقّعات بوصول أعداد المسافرين إلى أكثر من 10 ملايين مسافر عبر المطار خلال هذه الفترة.