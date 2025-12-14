مكتب أبوظبي للاستثمار يوقع شراكة مع «روّاد الأعمال الصيني»

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، توقيع شراكة استراتيجية مع «الاتحاد الصيني الدولي لروّاد الأعمال - SIEF» لربط شبكته العالمية من الشركات والمؤسسات الاستثمارية بمنظومة أبوظبي المتطورة.

ويأتي توقيع الشراكة، التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات «أسبوع أبوظبي المالي 2025»، في إطار الجهود الهادفة إلى تعزيز مشاركة المستثمرين ورؤوس الأموال في الفرص الاستثمارية النوعية التي تلبي احتياجاتهم وتدعم خططهم التوسعية.

وقال مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، بدر سليم سلطان العلماء، إن هذه الشراكة تمثل خطوة محورية نحو تعزيز تدفقات رؤوس الأموال ضمن بيئة استثمارية متطورة تدعم صناعات المستقبل.

وأضاف أن المكتب يوفر للمستثمرين العالميين، من خلال هذا التعاون، فرصاً عالية النمو في بيئة تتميز بالاستقرار والابتكار، ما يرسخ مكانة أبوظبي بوابة رئيسة بين الشرق والغرب، ومركزاً عالمياً للاستثمار المستدام.

من جهته، قال الممثل الرئيس لاتحاد رواد الأعمال الصينيين الدوليين في الشرق الأوسط وإفريقيا، ويليام وانغ، إن نهج أبوظبي من خلال مكتب أبوظبي للاستثمار يتماشى مع متطلبات شبكة الاتحاد المتعلقة بوجود بنية تحتية مالية مترابطة ووضوح تنظيمي، وإمكانية الوصول إلى فرص الاستثمار المشترك مع الصناديق السيادية، وهي مزايا لا توفرها سوى أسواق محدودة.

وأضاف أن ما تقدّمه أبوظبي لمكاتب العائلات والمستثمرين من المؤسسات من مزيج جذّاب يشمل رؤوس أموال سيادية تصل إلى نحو 1.8 تريليون دولار، إضافة إلى الأطر التنظيمية المتقدمة في فئات جديدة من الأصول والاستثمارات البديلة، والموقع الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب، يدعم تطلع الاتحاد لتقديم هذه الفرص للمستثمرين المؤهلين.

كما أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، شراكة استراتيجية مع شركة «بريمافيرا كابيتال»، العاملة في إدارة الاستثمارات، بهدف تعزيز تدفقات رؤوس الأموال الدولية، وتسهيل عقد الشراكات مع المستثمرين، وتوسيع حضور الشركات العالمية في أبوظبي.

وتأسست شركة «بريمافيرا» عام 2010 وتتمتع بسجل حافل في مجالات الملكية الخاصة ورأس المال الجريء والائتمان والاستثمارات الاستراتيجية، وتدير رؤوس أموال لمصلحة مؤسسات عالمية وصناديق سيادية، مع التركيز على تحقيق قيمة مضافة من خلال دعم الشركات في مراحل النمو المختلفة، وتؤكد شراكتها مع مكتب أبوظبي للاستثمار التزام الطرفين فتح مسارات استثمارية بين آسيا والعالم والشرق الأوسط، بما يعزز خلق قيمة مستدامة.

وستعمل «بريمافيرا»، بموجب التعاون، على تأسيس وتوسيع حضورها في أبوظبي، مستفيدة من مكانة الإمارة كمركز استثماري إقليمي وعالمي مؤثر، ومراكزها المتخصصة في القطاعات الاستراتيجية وروابطها الدولية الراسخة لتسريع أنشطتها الاستثمارية العالمية، وسيتعاون الطرفان على تسهيل عقد شراكات نوعية بينها وبين المستثمرين في أبوظبي، وتوسيع عروض المنتجات المالية التي تستهدف الأسواق المحلية والدولية.

وقال مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، بدر سليم سلطان العلماء، إن «بريمافيرا» تعد إحدى أبرز شركات إدارة الاستثمار في العالم، وتتمتع بسجل حافل بالنجاحات، ما يجعل منها شريكاً مثالياً في دعم جهود المكتب الهادفة إلى دفع النمو والتنويع الاقتصادي في إمارة أبوظبي، وترسيخ مكانتها وجهة جاذبة للاستثمار ومركزاً عالمياً رائداً للابتكار، مشيراً إلى أن التعاون معها يؤكد التزام أبوظبي استقطاب تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات العالمية؛ إذ ستسهم هذه الشراكة في فتح قنوات الوصول إلى شبكة عالمية من الشركات ورواد الأعمال والمستثمرين.

بدوره، قال الشريك المؤسس المدير التنفيذي في شركة «بريمافيرا كابيتال»، فيليب هو، إن أبوظبي تتمتع برؤية طموحة، وإنها تمكنت من تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز المراكز الاستثمارية العالمية، مشيراً إلى أن التعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار يؤكد التزاماً مشتركاً بخلق قيمة مستدامة، وتحقيق أثر اقتصادي ملموس.