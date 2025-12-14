«عيار 14 قيراطاً» يقفز 5.5 دراهم منذ إدراجه على شاشات الأسعار

عاودت أسعار الذهب ارتفاعاتها مسجلة في نهاية الأسبوع الماضي زيادات بقيم راوحت بين 5.5 وتسعة دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعاره نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة.

وسجل «عيار 14 قيراطاً» الذي دخل السوق حديثاً 306.25 دراهم للغرام، بارتفاع قيمته 5.5 دراهم، مقارنة بسعر 300.75 درهم للغرام عند إدراجه على شاشات الأسعار حديثاً.

وقال مسؤولو متاجر للذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إن الذهب سجل بارتفاعاته السعرية الأخيرة مستويات قياسية جديدة، تعتبر الأعلى في تاريخها، في وقت شهدت فيه الأسواق إقبالاً من متعاملين على شراء السبائك، وسط توقعات بارتفاعات سعرية جديدة مقبلة للمعدن الأصفر، فيما استحوذت الأفواج السياحية على الحصة الكبرى من مبيعات المشغولات الذهبية.

بدوره، قال مدير محل «ريكي لتجارة الذهب والمجوهرات»، ريكي داهناك: «سجل الذهب ارتفاعات سعرية وصلت إلى مستويات سعرية قياسية جديدة تعد الأعلى في تاريخ المعدن الأصفر، ما حفّز بدوره العديد من المتعاملين لشراء مزيد من السبائك الذهبية بمختلف أحجامها، سواء لأغراض تتعلق بالادخار أو الاستثمار، وسط توقعات باستمرار الزيادات السعرية بالذهب خلال الفترات المقبلة».

وأضاف: «الزيادات السعرية الأخيرة حدّت من الطلب على المشغولات التي استحوذت بدورها على نسبة كبيرة من الطلب من قبل المتعاملين الأجانب من الأفواج السياحية».

من جهته، قال مدير المبيعات في محل «الفنان لتجارة الذهب والمجوهرات»، ديليب باتني: «في ظل الارتفاعات السعرية الأخيرة التي يسجلها المعدن الأصفر، يتجه العديد من المتعاملين إلى شراء السبائك الذهبية، مع زيادة الثقة باستمرار الذهب تسجيل مزيد من الارتفاعات، عقب اختباره بشكل مستمر لمستويات قياسية جديدة، بدعم من زيادة الطلب على المعدن الأصفر في الأسواق العالمية».

وتابع: «الطلب على المشغولات الذهبية يتركز بحصة كبيرة لدى السياح، فيما يتركز الطلب الأكبر على السبائك والعملات الذهبية لدى المقيمين رغم الزيادات الأخيرة في أسعار الذهب».

في السياق نفسه، اتفق مدير القسم الدولي للمجوهرات في شركة «تيتان»، أديتيا سينغ، في أن متغيرات الزيادات السعرية الأخيرة في الأسواق دعمت ارتفاع الطلب على السبائك من قبل العديد من المتعاملين، مع نمو معدلات الثقة باستمرار الذهب تسجيل مستويات قياسية جديدة في الأسعار.

وقال: «رواج النشاط السياحي يدعم معدلات الطلب على شراء المشغولات، خصوصاً في أسواق دبي، على الرغم من الارتفاعات السعرية، وذلك مع اهتمام العديد من السياح بشراء هدايا تذكارية من الذهب من دبي».

أسعار الذهب

سجل سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً في نهاية الأسبوع الماضي 515.75 درهماً، بارتفاع قيمته تسعة دراهم، مقارنة بسعره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً مبلغ 477.5 درهماً بزيادة قدرها 8.25 دراهم.

بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 458 درهماً بارتفاع بلغ ثمانية دراهم، وسعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 392.5 درهماً بزيادة بلغت 6.75 دراهم. أما عيار الذهب الجديد في أسواق دبي (عيار 14 قيراطاً)، فبلغ 306.25 دراهم، بارتفاع بلغ 5.5 دراهم، حيث تم إدراجه في الأسواق أخيراً بسعر بلغ 300.75 درهم للغرام.

. السياح يستحوذون على الحصة الكبرى من مبيعات المشغولات الذهبية.