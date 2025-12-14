«فلاي دبي» تدشّن رحلاتها إلى ريغا في لاتفيا

أعلنت شركة «فلاي دبي» عن تدشين أولى رحلاتها المباشرة إلى ريغا، عاصمة لاتفيا، إيذاناً ببدء رحلاتها المنتظمة انطلاقاً من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي، وبواقع ثلاث رحلات أسبوعياً إلى مطار ريغا الدولي. وهبطت رحلة الناقلة الافتتاحية في مطار ريغا الدولي وسط استقبال حافل من مسؤولي المطار.

وبحسب «فلاي دبي»، سيتم تشغيل هذه الرحلات ضمن اتفاقية الرمز المشترك بين «فلاي دبي» و«طيران الإمارات»، ما يتيح للركاب الاستفادة من مسارات سفر أكثر سلاسة، وتذكرة واحدة، وتسجيل الأمتعة لجميع الرحلات، والوصول إلى شبكة واسعة مشتركة تضم أكثر من 240 وجهة حول العالم.

وستبدأ أسعار تذاكر الذهاب والإياب لدرجة​ الأعمال من دبي إلى ريغا من 7505 دراهم، فيما تبدأ أسعار تذاكر الدرجة السياحية الأساسية ​من 1815 درهماً.

بدورها، تبدأ أسعار تذاكر الذهاب والعودة على درجة الأعمال من ريغا إلى دبي ​من 1440 يورو، ​وأسعار تذاكر الدرجة السياحية الأساسية من 360 يورو.

وقالت سفيرة الدولة لدى لاتفيا، نورة جمعة: «يمثل هذا اليوم مرحلة جديدة في علاقات الصداقة بين الإمارات ولاتفيا. إن إطلاق رحلات (فلاي دبي) المباشرة بين دبي وريغا يعزز التواصل بين بلدينا، ويفتح أيضاً آفاقاً أوسع للسياحة والأعمال والتبادل الثقافي».

من جانبه، قال نائب الرئيس الأول​ الإقليمي للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في «فلاي دبي»، جيهون أفندي: «يعزز إطلاق خدمتنا الجديدة إلى ريغا حضور (فلاي دبي) المتنامي في أوروبا، ويدعم التزامنا الاستراتيجي بتوسيع شبكة وجهاتنا في الأسواق التي لا تحظى برحلات جوية كافية».

في السياق نفسه، قالت رئيسة مجلس إدارة مطار ريغا الدولي، ليلى أودينا: «سيعود هذا الخط الجوي المباشر الجديد إلى دبي بالفائدة ليس فقط على المسافرين الراغبين في استكشاف هذه المدينة العالمية الكبرى وجواهر السياحة في دولة الإمارات، بل سيساعد أيضاً في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلدينا. وفي الوقت نفسه، ستوفر الرحلات الجديدة المباشرة إلى ريغا لسكان دولة الإمارات الفرصة لاكتشاف الثروات الطبيعية والثقافية لدول البلطيق والدول الإسكندنافية».