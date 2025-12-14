انطلاق «أسبوع مطوري تطبيقات الهواتف الذكية»

انطلقت في أبوظبي أمس، فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع مطوري تطبيقات الهواتف الذكية»، الذي يُنظَّم بالشراكة مع مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي. ويستمر الحدث حتى 15 ديسمبر، مستقطباً أكثر من 60 متحدثاً من روّاد الابتكار في مجالات تطوير تطبيقات الأجهزة الذكية والذكاء الاصطناعي. ويشارك في المؤتمر خبراء من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، و«غوغل»، و«أوراكل»، و«مايكروسوفت»، و«إكس»، وعدد من الشركات الإقليمية والعالمية حيث يناقشون أحدث التوجهات والتطبيقات العملية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وتطوير التطبيقات المحمولة، والأمن السيبراني.