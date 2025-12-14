«ديوا» تطلق «تحالف الطاقة النظيفة»

أطلق مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، مبادرة «تحالف الطاقة النظيفة»، لإتاحة الفرصة أمام الشركات المحلية والعالمية تعزيز مساهمتها في دفع مسيرة انتقال الطاقة والحياد الكربوني في دولة الإمارات وحول العالم.

وأفادت الهيئة في بيان بأن «التحالف» يتيح لأعضائه إبراز ابتكاراتهم في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة، وبناء جسور التواصل مع المستثمرين ورواد الابتكار. وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «يدعم مركز الاستدامة والابتكار جهودنا لتحقيق (استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050)، و(استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي). وبوصفه حاضنة عالمية لابتكارات الطاقة النظيفة والمتجددة، يعمل المركز على تحفيز التقنيات المبتكرة والشراكات البنّاءة والفرص الواعدة، لتعزيز ريادة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الاستدامة». وبحسب الهيئة، يستقبل المركز سنوياً عشرات آلاف الزوار من المستثمرين ورواد الأعمال والأفراد والمبتكرين والشركات (العالمية والناشئة)، والجامعات والمؤسسات الأكاديمية من أرجاء العالم.

ويحظى أعضاء «تحالف الطاقة النظيفة» بفرصة الانضمام إلى أبرز مبادرات مركز الاستدامة والابتكار، كما يتمتع الأعضاء بفرص حصرية لعرض ابتكاراتهم في المركز، والاستفادة من مجموعة واسعة من المزايا المصممة لتعزيز الابتكار والتعاون والنمو المستدام في الطاقة النظيفة.