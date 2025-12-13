"عالم القهوة دبي".. 450 جهة عارضة من مختلف دول العالم

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي معرض "عالم القهوة دبي"، الحدث الأكبر والمتخصص في صناعة القهوة على مستوى المنطقة، خلال الفترة من 18 إلى 20 يناير 2026، بمشاركة أكثر من 450 جهة عارضة من مختلف دول العالم.

وكانت "دي إكس بي لايف" ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي قد أعلنت في إكتوبر موعد انطلاق فعاليات الدورة الـ 5 لمعرض "عالم القهوة دبي" الحدث التجاري الأبرز لصناعة القهوة في المنطقة، خلال الفترة من 18 إلى 20 يناير 2026 في قاعات زعبيل 1 و4 و5 و6.

ويُعد عالم القهوة دبي الذي تُنظّمه "دي إكس بي لايف" بالتعاون مع جمعية القهوة المختصة (SCA)، منصة للابتكار والمعرفة والثقافة والتجارة.

وتُظهر الإحصاءات أن المشاركات الدولية في الدورة الجديدة تشكل نحو 77% من إجمالي العارضين، ما يعكس ثقة مجتمع القهوة العالمي بالحدث ومكانته المتنامية على المستوى الدولي.