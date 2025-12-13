«دبي المالي» يرتفع 1.9% في أسبوع بمكاسب 23.2 مليار درهم

أغلق سوق دبي المالي تعاملات الأسبوع الماضي، مرتفعاً بنسبة 1.9%، أو ما يعادل 113.93 نقطة، عند مستوى 6097.47 نقطة، بدعم من ارتفاع الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والصناعة والعقارات.

وتخطى رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» مجدداً تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، مقارنة بـ977.83 مليار مليار درهم في نهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي، بمكاسب بلغت نحو 23.21 مليار درهم. ودعم أداء السوق نمو أسهم قطاع البنوك بـ2.49%، والصناعة بنسبة 2.19%، والعقارات بـ0.74%.

وفي أسبوع، قفز سهم «الإثمار القابضة» بنسبة 12.77%، ليتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، فيما صعد سهم «طلبات» بنحو 11.11%، و«اكتتاب» بنحو 10.65%، و«أمانات القابضة» 9.24%، و«دبي للاستثمار» بـ7.27%، و«الإمارات دبي الوطني» بـ5.41%.

كما ارتفع سهم بنك المشرق بنحو 4.64%، وسهم «سالك» بنسبة 3.34%، في حين صعد سهم «الاتصالات المتكاملة - دو» بـ2.87%، و«دبي التجاري» بـ2.13%، و«إعمار العقارية» بنحو 1.07%، فيما ارتفع سهم «ديار للتطوير» بنسبة 0.95%.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق دبي، سيولة جاوزت 3.68 مليارات درهم، بعد التداول على نحو 1.72 مليار سهم، وتنفيذ 65 ألفاً و825 صفقة.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) في السوق إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 200.4 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة جاوزت 1.39 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1.19 مليار درهم.