خطة إلزامية لإدارة حركة المرور البحري في دبي خلال ليلة رأس السنة

أعلنت سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أمس، عن تطبيق خطة إلزامية لإدارة حركة المرور البحري استعداداً لاحتفالات ليلة رأس السنة 2026، وذلك بهدف ضمان أعلى مستويات السلامة والتنظيم في مختلف الممرات الملاحية في إمارة دبي، مشيرة إلى أن الخطة ستطبق خلال فترة الذروة من الساعة العاشرة مساءً يوم 31 ديسمبر 2025 وحتى الساعة الثانية فجر الأول من يناير 2026.

وأكد الشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، حرص السلطة على تطبيق خطة متكاملة لإدارة حركة المرور البحري، خصوصاً في المواسم التي تشهد كثافة في حركة الوسائل البحرية، لاسيما خلال نهاية وبداية العام الميلادي الجديد، وذلك لتأمين سلامة وأمان مرتادي البحر والراغبين في الاستمتاع بمشاهدة عروض الألعاب النارية التي تتم داخل بحر دبي.

وقال: «لذلك تدعو السلطة ملاك الوسائل البحرية والوكلاء والمراسي ونوادي اليخوت إلى بدء تعميم التعليمات على الأطقم والركاب مبكراً، مع ضرورة الالتزام بالمسارات المحددة والحفاظ على المسافات الآمنة خلال الإبحار، وقد أصدرت سلطة دبي البحرية دليلاً شاملاً مرفقاً بالإنذار الملاحي، يتضمن جميع الخرائط والتوقيتات والإرشادات التنظيمية الخاصة بحركة الملاحة ليلة رأس السنة».

ومع التوقعات بازدياد حركة الوسائل البحرية المتجهة إلى عرض البحر، أوضح المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، أن السلطة أعدت خطة شاملة ومتكاملة لتنظيم حركة الملاحة يعتمد على نظام المسار أحادي الاتجاه، وجدولة مغادرة وعودة الوسائل بحسب أحجامها، وترتيبات خاصة بكل مرسى، حيث يهدف هذا التنظيم إلى الحد من الازدحام المروري في البحر، وتجنب مخاطر الاصطدام، وضمان انسيابية الحركة في مناطق رئيسة، تشمل: «دبي مارينا»، «مرسى دبي هاربر»، «مراسي نخلة جميرا الشرقية والغربية»، ومداخل قناة دبي المائية.