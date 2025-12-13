تصرفات عقارات دبي الأسبوعية عند أعلى مستوى على الإطلاق

سجلت التصرفات العقارية في دبي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 25.95 مليار درهم، تعد الأعلى في أسبوع على الإطلاق، في إشارة واضحة على استمرار الزخم في السوق العقارية للإمارة، ومواصلة تحطيم الأرقام القياسية.

جاء ذلك بعد تنفيذ 5523 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 18.72 مليار درهم، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتوزعت مبيعات العقارات الأسبوعية بواقع 3780 مبايعة لوحدات سكنية، و388 مبايعة لمبان، و299 مبايعة لأراض، وبإجمالي 4467 صفقة.

وسجل الرهن العقاري 946 معاملة، بقيمة 6.77 مليارات درهم، موزعة بواقع 514 معاملة لوحدات سكنية، و161 معاملة لمبان، و271 معاملة لأراض، فيما بلغت قيمة الهبات نحو 465.17 مليون درهم، بواقع 110 معاملات موزعة على 73 معاملة لوحدات سكنية، و12 معاملة لمبان، و25 معاملة لأراض.

وجاءت منطقة «اليفرة 1» في الصدارة من حيث قيمة مبيعات العقارات بـ3.94 مليارات درهم، تلتها «الخليج التجاري» بنحو 1.55 مليار درهم، و«بوكدرة» مسجلة 888.62 مليون درهم، و«نخلة جبل علي» بـ875.64 مليون درهم، ثم منطقة «مجمع دبي للاستثمار الثاني»، التي سجلت 838.9 مليون درهم.

وحلّت «قرية جميرا الدائرية» سادساً بـ469.46 مليون درهم، تلتها «مدينة المطار» بـ375.29 مليون درهم، و«منطقة برج خليفة» مسجلة 352.81 مليون درهم، ثم منطقة «نخلة جميرا» بـ326.55 مليون درهم، و«أم سقيم الأولى» بـ315.26 مليون درهم.

وعلى مستوى الأداء اليومي، سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، نحو 3.31 مليارات درهم، بعد تنفيذ 749 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة ثلاثة مليارات درهم.

وجاءت منطقة «بوكدرة» في الصدارة، من حيث قيمة المبيعات بـ819.19 مليون درهم، تلتها «الخليج التجاري» بنحو 651.4 مليون درهم، و«مجمع دبي للاستثمار الثاني» بـ171.59 مليون درهم، و«سيح شعيب 2» مسجلة 77.52 مليون درهم، ثم منطقة «برج خليفة» التي سجلت 76.55 مليون درهم.

صفقات قياسية

سجلت السوق العقارية في دبي، أمس، صفقة بيع قياسية لشقة سكنية في منطقة الخليج التجاري بقيمة 550 مليون درهم، لتصبح بذلك الأغلى تاريخياً في السوق، وذلك وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وأظهرت البيانات أن الشقة في مشروع «بوغاتي ريزيدنسز» وتمتد على مساحة 47.2 ألف قدم مربعة، بسعر يبلغ 11 ألفاً و652 درهماً للقدم المربعة الواحدة.

وشهدت تعاملات الأسبوع الماضي، وتحديداً يوم الأربعاء، تنفيذ صفقات قياسية أخرى، تمثلت في بيع قطعة أرض لغرض الاستخدام التجاري في منطقة «اليفرة 1»، بقيمة 3.81 مليارات درهم.

كما شهدت التعاملات رهن قطعة أرض في منطقة «اليفرة 1» لمصلحة الاستخدام التجاري بقيمة ثلاثة مليارات درهم أيضاً، وعلى مساحة 37.48 مليون قدم مربعة، بسعر 80.03 درهماً للقدم المربعة الواحدة.

