«دي بي ورلد» تطلق خدمة جديدة للنقل البحري بين دبي والعراق

أطلقت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» خدمة جديدة للنقل البحري بين ميناءي راشد في دبي، وأم قصر بالعراق، عبر خط عبور مباشر يستغرق 36 ساعة فقط، في خطوة توفر بديلاً أسرع من الشحن البري، مع إمكانية استيعاب ما يصل إلى 145 عربة مقطورة مرافقة في كل رحلة.

وأفادت المجموعة في بيان أمس، بأنه تمّ إطلاق الخدمة في ميناء راشد مع الاستقبال الرسمي لسفينة الدحرجة «دي بي ورلد إكسبريس»، التي ستتولى تشغيل الخط الجديد، بعد أن خضعت خلال الفترة الماضية لبرنامج تحديث شامل في شركة «الأحواض الجافة العالمية»، والمتوقع أن تبدأ عملياتها التشغيلية الشهر الجاري.

وستنقل السفينة العربات المقطورة الكاملة غير المعبّأة في حاويات، مع سفر السائقين على متنها، لتوفر حلاً مباشراً ومتكاملاً وآمناً لنقل البضائع إلى باب المتعامل بين الإمارات والعراق، وتسهل العبور إلى الدول المجاورة، بما يُعزز موثوقية الخدمات، ويحد من التعقيدات المرتبطة بالعبور الحدودي.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليم: «ستُسهم خدمتنا الجديدة بين دبي والعراق في إنشاء جسر بحري أسرع وأكثر كفاءة يربط البلدين، بما يعزز انسيابية حركة التجارة عبر منطقة الشرق الأوسط».

وأضاف: «يوفر هذا المسار للمتعاملين خياراً موثوقاً وقابلاً للتنبؤ، يسهم في تقليل الوقت والكلفة والتعقيدات التشغيلية، ويدعم في الوقت ذاته فرص النمو الاقتصادي المستدام على جانبي الممر التجاري».

وأشار بن سليم إلى أن الخط الجديد يعزز إمكانية الوصول إلى المراكز التجارية الرئيسة داخل العراق، ويدعم الربط الأوسع مع الأردن وسورية عبر المسارات البرية القائمة، بما يسهم في تنشيط حركة التجارة الإقليمية.