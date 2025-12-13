15.4مليار درهم عائدات فنادق دبي في 10 أشهر

بلغت العائدات التي سجلتها الغرف الفندقية في دبي، خلال الشهور الـ10 الأولى من العام الجاري، 15.45 مليار درهم، مقابل 13.56 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق 2024، بنسبة نمو وصلت إلى نحو 14%، وذلك بحسب بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وتم احتساب العائدات بناءً على عدد الغرف الفندقية المشغولة، بنهاية فترة المقارنة، في متوسط العائد على الغرفة الواحدة المبيعة، وعلى أساس يومي.

ويُعزى الارتفاع الكبير في عائدات المنشآت الفندقية العاملة في دبي إلى ارتفاع متوسط العائد على الغرفة، فضلاً عن النمو في عدد الليالي الفندقية المبيعة، حيث سجل متوسط مدة إقامة النزلاء في فنادق دبي، نهاية أكتوبر الماضي، 3.6 ليالٍ فندقية، مقابل 3.6 ليالٍ أيضاً في الفترة ذاتها من عام 2024، في حين وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى نحو 36.7 مليون ليلة، مقابل نحو 35.1 مليون ليلة مبيت خلال فترة المقارنة، بنسبة نمو بلغت 4%.

ووصل متوسط العائدات من الغرف المتوافرة إلى 421 درهماً في نهاية أكتوبر الماضي، مقابل 386 درهماً في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو بلغت نسبته نحو 9%.

ووصل معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية في دبي إلى 531 درهماً بنهاية أكتوبر 2025، مقابل 502 درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة 6%.

إلى ذلك، بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية أكتوبر 2025 أكثر من 152.8 ألف غرفة، ضمن 820 منشأة فندقية، مقابل نحو 152.5 ألف غرفة فندقية ضمن 827 منشأة في نهاية أكتوبر 2024، وسجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي نسبة 79.4% خلال الفترة بين يناير وأكتوبر 2025، مقابل 77% في الفترة ذاتها من عام 2024.

