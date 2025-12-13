«ديوا» تجدد 3 معايير دولية

جددت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، للعام العاشر على التوالي، الشهادات الدولية الثلاث الخاصة بأنظمة إدارة المخاطر والأزمات واستمرارية الأعمال من المعهد البريطاني للمعايير.

وذكرت الهيئة في بيان أنها نالت مجدداً اعتماد المعيار الدولي لإدارة استمرارية الأعمال «ISO 22301»، كما جددت المعيار «ISO 31000» لإدارة المخاطر، فضلاً عن المعيار «BS 11200» لإدارة الأزمات.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لالتزامها وامتثالها الكامل بأعلى المعايير وأفضل الممارسات المتعلقة بالتنبؤ بأي أعطال وإدارتها والاستجابة لها، للحيلولة دون حدوث أي انقطاعات في إمدادات الكهرباء والمياه.