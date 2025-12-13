غرفة تجارة دبي تطلق مجلس الأعمال البلغاري

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، تأسيس مجلس الأعمال البلغاري، الذي يهدف إلى تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي، وتحفيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال في دبي وبلغاريا، وتوسيع نطاق التعاون الاستثماري عبر مختلف القطاعات.

وأفادت الغرفة في بيان أمس، بأن الاجتماع الأول للمجلس، الذي عقد في مقر غرف دبي أخيراً، بحث سبل تطوير الاستثمارات، وفرص الأعمال الواعدة، والارتقاء بالعلاقات بين الشركات البلغارية ونظيراتها العاملة في دبي.

ويأتي تأسيس مجلس الأعمال البلغاري في ظل تنامي مكانة دبي باعتبارها مركزاً دولياً للشركات والمستثمرين البلغاريين، حيث وصلت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وبلغاريا خلال العام الماضي إلى 777 مليون درهم، بمعدل نمو سنوي قدره 5%. ومع انضمام 54 شركة بلغارية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغ إجمالي عدد الشركات البلغارية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة بنهاية سبتمبر الماضي 243 شركة.

وقالت نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، مها القرقاوي: «يدشن تأسيس مجلس الأعمال البلغاري، مرحلة جديدة في مسار العلاقات الاقتصادية بين دبي وبلغاريا، حيث يسهم في بناء شراكات فاعلة بين مجتمعات الأعمال، وتطوير فرص واسعة للتعاون الاستثماري المشترك، وتحفيز النمو المستدام للعلاقات التجارية الثنائية».

وتمثل مجالس الأعمال، التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، جنسيات المستثمرين الذين يمارسون نشاطهم في إمارة دبي. وتسهل هذه المجالس التعاون والتنسيق مع الغرفة، ما يدعم تعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات بين شركات دبي وشركات البلدان والأسواق التي تمثلها المجالس، بهدف تطوير الشراكات الاقتصادية.