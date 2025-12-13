«فلاي دبي» تدشن رحلاتها المباشرة إلى ليتوانيا

احتفلت شركة فلاي دبي، بإطلاق رحلتها الافتتاحية إلى العاصمة الليتوانية، فيلنيوس، معززة بذلك عملياتها المتنامية في أوروبا الوسطى والشرقية.

وذكرت «فلاي دبي» في بيان أمس، أنه مع بدء عملياتها إلى فيلنيوس، فإنها تصبح أول ناقلة وطنية توفر رحلات جوية مباشرة بين دبي وليتوانيا، مشيرة إلى أن تشغيل ثلاث رحلات أسبوعياً سيوفر رحلات متابعة سلسة عبر مركز الطيران العالمي في دبي.

وأضافت أن الرحلات الجديدة ستكون ضمن رحلات الرمز المشترك مع شركة «طيران الإمارات»، التي توفر للمسافرين رحلات أكثر سلاسة بتذكرة واحدة.

وأشارت إلى أن رحلات فيلنيوس تنطلق من المبنى رقم (3) في مطار دبي الدولي إلى مطار فيلنيوس، موضحة أن أسعار تذاكر درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من مطار دبي إلى فيلنيوس تبدأ من 7505 دراهم، فيما تبدأ أسعار الدرجة السياحية الأساسية من 2225 درهماً، بينما تبدأ أسعار رحلات الذهاب والعودة لدرجة رجال الأعمال من مطار فيلنيوس إلى دبي من 1440 يورو، وأسعار الدرجة السياحية الأساسية من 390 يورو.

وقالت السفير غير المقيم لدولة الإمارات لدى ليتوانيا، نورة جمعة: «الخط الجديد من (فلاي دبي) والذي يربط فيلنيوس ودبي، لا يقتصر على إطلاق خط طيران جديد فحسب، بل يتعلق بفتح آفاق واسعة من الفرص أمام الإمارات وليتوانيا».

بدوره، قال نائب الرئيس الأول الإقليمي للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في «فلاي دبي»، جيهون أفندي: «ستلعب هذه الرحلات الجديدة دوراً مهماً في تعزيز حركة التجارة والسياحة بين الإمارات وليتوانيا، ما يوفر للمسافرين خيارات سفر أكثر ملاءمة، ويفتح فرصاً جديدة للشركات والزوار في كلا البلدين».