أدنوك للتوزيع تعتمد عملة “آي إي كوين” الرقمية للدفع في مختلف منافذها في إطار مواكبة التحول الرقمي في الإمارات

تم الإعلان عن مذكرة تفاهم استراتيجية لتمكين مدفوعات عملة آي إي كوين الرقمية عبر شبكة التجزئة الواسعة التابعة لشركة أدنوك للتوزيع في دولة الإمارات. ومن خلال اعتماد أول عملة مستقرة من نوعها في الدولة، تصبح أدنوك للتوزيع أول شركة في قطاع التنقّل وتجارة التجزئة في الإمارات تتيح لعملائها إمكانية الدفع باستخدام آي إي كوين. ويتم تنفيذ هذه المبادرة البارزة بالتعاون مع بنك المارية المحلي.

بموجب مذكرة التفاهم، سيتم دمج مدفوعات عملة "آي إي كوين" - العملة الرقمية المستقرة والمدعومة بالدرهم الإماراتي - ضمن قنوات الدفع الخاصة بـشركة "أدنوك للتوزيع" وعلى مختلف نقاط التفاعل الأساسية مع العملاء، والتي تشمل محطات الخدمة، ومتاجر "واحة من أدنوك"، وخدمات غسيل السيارات.

تم توقيع مُذكرة التفاهم خلال "أسبوع أبوظبي المالي"، والتي تأتي انسجاماً مع جهود دولة الإمارات لتعزيز حلول الدفع الرقمية الآمنة والمُنظمة، وتأكيداً على التزام "أدنوك للتوزيع" بتوفير خيارات دفع مبتكرة تمنح العملاء مزيدًا من التنّوع والمرونة.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم "أدنوك للتوزيع" بدمج عملة "آي إي كوين" عبر محفظة أي إي سي التابعة لبنك المارية ضمن منظومة الدفع الخاصة بها، بما يتيح للعملاء إجراء معاملات فورية وآمنة وسلسة مدعومة بتقنية البلوك تشين. وتمثل هذه الخطوة تطبيقًا مُبكرًا ومُنظمًا لمدفوعات الأصول الرقمية في قطاعي التنقل وتجارة التجزئة، وتُعزز كيفية إدخال تقنيات الدفع المستقبلية بشكل مسؤول على الصعيد الوطني.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع المهندس بدر سعيد اللمكي: "يُمثل اعتماد عملة "آي إي كوين" ضمن شبكة خدماتنا، خطوة استراتيجية في مسيرة "أدنوك للتوزيع" نحو تعزيز قطاعي التنقل وتجارة التجزئة من خلال الابتكار. إن اعتماد المعاملات المدعومة بتقنية البلوك تشين يجسد التزامنا الراسخ بتبني أحدث الابتكارات لتوفير تجارب استثنائية للعملاء، وتعزيز جاهزيتنا لمستقبل الخدمات الذكية. ونعتز بمساهمتنا في دعم رؤية الإمارات لترسيخ ريادتها العالمية في مجال المدفوعات الرقمية الآمنة والمتطورة".

وقال الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي محمد وسيم خياطة: "تُمثل هذه الشراكة نقطة فارقة لقطاعي الخدمات المالية وتجارة التجزئة في دولة الإمارات. مع اعتماد المدفوعات الرقمية ضمن شبكة "أدنوك للتوزيع"، نضع مستقبل الدفع في متناول ملايين المستهلكين، لنقدّم لهم تجربة أكثر سهولة وابتكاراً، ونقدم نموذجًا عمليًا لكيفية مساهمة تقنيات البلوك تشين الآمنة والمنظمة في تبسيط المدفوعات وتعزيز راحة العملاء وتسريع مسيرة التحول الرقمي على مستوى الدولة."

وأضاف المدير العام لشركة آي إي دي ستابل كوين رامز رفيق: "تم تطوير عملة "آي إي كوين" لجعل المدفوعات الرقمية الآمنة والفورية والمعتمدة من الجهات التنظيمية واقعاً ملموساً في الحياة اليومية. ويُعد اعتماد "أدنوك للتوزيع" لهذه العملة على نطاق وطني خطوة هامة في رحلة دولة الإمارات نحو مستقبل المدفوعات، ويضع معياراً لصناعة الأصول الرقمية عالمياً. وتُبرز هذه الشراكة كيف يمكن استخدام الرموز الرقمية المرخّصة والمغطاة بالكامل في بيئات التجزئة التقليدية، مما ينقل مفهوم العملات المشفّرة من مجرد فكرة إلى تطبيق عملي على نطاق أوسع".