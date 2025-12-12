الأغلى تاريخياً.. دبي تشهد صفقة بيع استثنائية لشقة بقيمة 550 مليون درهم

سجل السوق العقاري في دبي، اليوم، صفقة قياسية، حيث بيعت أغلى شقة في تاريخ السوق بمنطقة الخليج التجاري بقيمة بلغت 550 مليون درهم.

وتقع الشقة في مشروع "بوغاتي ريزيدنسز" الذي تطوره شركة بن غاطي العقارية، وتبلغ مساحة العقار 47,201.22 قدماً مربعاً، بما يعادل 11,652.24 درهماً للقدم المربع الواحد.

وسجلت المبيعات السوق العقارية اليوم، 3 مليارات درهم عبر تنفيذ 620 معاملة موزعة بواقع 514 وحدة سكنية، و71 لمبانٍ، و35 لأراضٍ.