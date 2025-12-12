9.5 مليارات درهم تداولات عقارات الشارقة خلال نوفمبر

سجّل القطاع العقاري في الشارقة تداولات بلغت 9.5 مليارات درهم خلال شهر نوفمبر 2025، ما يمثل أعلى حصيلة شهرية في تاريخ الإمارة، بحسب تقرير حركة التداولات العقارية الصادر عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة.

وأظهر التقرير أن شهر نوفمبر 2025 شهد تنفيذ 15,131 معاملة عقارية، فيما بلغت إجمالي المساحات المتداولة في معاملات البيع نحو 34.9 مليون قدم مربع.

وكشفت إحصائيات شهر نوفمبر بلوغ معاملات البيع إلى 2,126 معاملة بنسبة 14% من إجمالي المعاملات الكلي، ما يعكس الطلب المستمر على العقارات في الإمارة.

كما تم تسجيل 698 معاملة رهن بنسبة 4.6% من إجمالي المعاملات، وبقيمة بلغت 1.6 مليار درهم، مما يدل على ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين في القطاع.

إلى جانب ذلك، بلغ عدد العقود المبدئية 1,088 معاملة بنسبة 7.2%، في حين سجّلت شهادات الإفادة عن الأملاك 6,670 معاملة بنسبة 44.1%، كما تم إصدار 4,549 معاملة لسندات الملكية بنسبة 30.1% من إجمالي عدد المعاملات.

وجرت معاملات البيع في 124 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية، وتجارية، وصناعية، وزراعية. وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 1,320 أرض فضاء، بينما وصل عدد معاملات الأراضي المبنية 374 معاملة، في حين بلغت معاملات الوحدات المفرزة 432 معاملة.

وأوضح تقرير حركة التداولات العقارية بالشارقة أن منطقة "المنحَز" قائمة أعلى الصفقات العقارية في الشارقة خلال شهر نوفمبر، حيث تم تسجيل صفقة بيع لأرض فضاء بقيمة 3.7 مليارات درهم، فيما شهدت منطقة "النهدة" أعلى معاملة رهن عقاري خلال الشهر ذاته بقيمة 328 مليون درهم على أرض مبنية، مما يعكس الثقة الكبيرة في سوق العقارات بالإمارة.

وبلغ إجمالي معاملات البيع في مدينة الشارقة 1,788 معاملة، وتصدرت منطقة " السحمة" قائمة أعلى المناطق في عدد معاملات البيع بـ 322 معاملة، تلتها منطقة "مويلح التجارية" بـ 272 معاملات، ثم منطقة "حي الدبدبة جنوب" بـ 149 معاملة، ومنطقة "تلال" بـ 142 معاملة.

أما من حيث المناطق الأعلى في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة "المنحَز" بـ 3.7 مليار درهم، تلتها منطقة "تلال" بـ 294.4 مليون درهم، ثم منطقة "أم فنين" بـ 250 مليون درهم، ثم منطقة "الصجعة الصناعية" بـ 237.9 مليون درهم.