"طيران الإمارات" توفر عرضاً مجانياً لمسافريها إلى دبي

أطلقت "طيران الإمارات" عرضاً خاصاً يمنح المسافرين إلى دبي تجربتين سياحيتين مجانيتين عند حجز رحلة ذهاب وعودة قبل 21 ديسمبر 2025.

ويتيح العرض، الذي يسري على السفر بين 7 يناير و18 مارس 2026، للزوار الاستمتاع أولاً برحلة عشاء بحرية تمتد لتسعين دقيقة في مرسى دبي على متن يخت زجاجي فاخر من شركة Xclusive Yachts، حيث يحظون بإطلالة بانورامية على أفق المدينة عند الغروب مع عشاء بوفيه عالمي وأنغام موسيقية هادئة. كما يشمل العرض زيارة مجانية إلى متحف آرتي ميوزيوم دبي، الوجهة الفنية الرقمية التي تقدم تجارب غامرة تمزج بين التكنولوجيا والفن عبر تركيبات تفاعلية ومؤثرات بصرية وصوتية مبتكرة. ويأتي هذا العرض ليمنح المسافرين أسباباً إضافية لاكتشاف دبي والاستمتاع بأجوائها الشتوية وتجاربها الثقافية والترفيهية الفريدة.

إضافة إلى هذا العرض، تواصل "طيران الإمارات" تقديم مزيد من الفرص لعملائها لتحقيق أقصى استفادة من وقتهم في دبي، بما في ذلك، بطاقة "ماي إيميريتس باس"، حيث يمكن لعملاء "طيران الإمارات" الاستمتاع بأكثر من 700 عرض حصري في مختلف أنحاء المدينة. كما يمكن لأعضاء برنامج الولاء الحائز جوائز من "طيران الإمارات"، "سكاي واردز"، كسب الأميال مع شركاء الناقلة في جميع أنحاء العالم مثل الفنادق وشركات الطيران وشركات تأجير السيارات ومتاجر البيع بالتجزئة والخدمات المصرفية. يمكن للأعضاء استبدال هذه الأميال بتذاكر الطيران أو الترقيات أو حتى تذاكر الحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية.