توزيع منتجات «إينوك» من زيوت التشحيم البحرية في إسبانيا وتركيا

وقّعت مجموعة «إينوك» مذكرة تفاهم مع شركة «إتش إم إس بيرغباو» العالمية، المتخصصة في تجارة السلع ومقرها ألمانيا، بهدف تسويق وتوزيع منتجات «إينوك» من زيوت التشحيم البحرية في السوقين الإسبانية والتركية.

وتُعد هذه الشراكة خطوة رئيسة في استراتيجية «إينوك» للتوسّع عالمياً في المناطق البحرية الحيوية، وخدمة قاعدة أوسع من العملاء في الأسواق سريعة النمو.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأنه بموجب هذه الاتفاقية ستوظّف «إتش إم إس بيرغباو» شبكتها الواسعة، وقدراتها التخزينية واللوجستية العالية، لتوفير منتجات «إينوك» في إسبانيا وتركيا.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة «إينوك»، حسين سلطان لوتاه: «تلتزم المجموعة بتعزيز حضورها وقدرتها التنافسية في الموانئ الرئيسة حول العالم، وذلك من خلال تزويد السفن بمنتجات موثوقة تلبي متطلبات العملاء المتغيرة، وتُعد شراكتنا مع (إتش إم إس بيرغباو) لتسويق زيوت التشحيم البحرية في إسبانيا وتركيا دليلاً ملموساً على هذا الالتزام، كما تتماشى هذه الاتفاقية مع أولويتنا بأن نكون الشريك المفضل لأصحاب المصلحة في قطاع النقل البحري العالمي».

وأضاف أن «زيوت التشحيم البحرية التي تنتجها (إينوك) تلعب دوراً محورياً في ضمان الكفاءة التشغيلية وإطالة عمر المحركات لأساطيل السفن التي تعبر الممرات الحيوية. كما تدعم هذه الشراكة أهداف (إينوك) للتوسع الدولي، وتفتح آفاقاً جديدة لتوسيع مبيعات زيوت التشحيم البحرية لتغطي أكثر من 900 ميناء بحلول نهاية عام 2025».

من جانبه، قال المسؤول في شركة «إتش إم إس بيرغباو»، دينيس شفيندت: «تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في تنويع محفظة أعمال (إتش إم إس بيرغباو) وتوسيع حضورنا في قطاع زيوت التشحيم البحرية. ومن خلال دمج القدرات التقنية الموثوقة لمجموعة (إينوك) مع شبكتنا الأوروبية القوية، نحن في موقع مثالي لتقديم حلول شاملة وموثوقة لعملائنا».

يُشار إلى أن «إتش إم إس بيرغباو» تتمتع بخبرة واسعة تزيد على 30 عاماً في أسواق المواد الخام والطاقة العالمية، حيث تختص بتجارة مجموعة واسعة من السلع الأساسية، مثل الفحم، والنفط، والمنتجات المكررة، ووقود السفن، وزيوت التشحيم، والخامات، والمعادن، وتُعد شريكاً موثوقاً للكثير من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة في الأميركتين، وأوروبا، وآسيا، والشرق الأوسط، وإفريقيا.