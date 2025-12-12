«دناتا» تطوّر منشأة شحن في مطار ميلانو بـ 108 ملايين درهم

أعلنت «دناتا» الشركة العالمية الرائدة في مجال خدمات الطيران والسفر، عن استثمار يتجاوز 25 مليون يورو (نحو 108 ملايين درهم)، لتطوير منشأة شحن حديثة في مطار ميلانو مالبينسا من خلال شركتها المحلية التابعة بالكامل، «إيربورت هاندلينغ».

وذكرت «دناتا»، في بيان، أمس، أن هذا المشروع الاستراتيجي يأتي في إطار التزامها بتشييد بنية تحتية عالية الكفاءة لخدمات الشحن في الأسواق ذات إمكانات النمو القوية على المدى الطويل، فيما يأتي توسّع «إيربورت هاندلينغ» عقب عملية مناقصة تنافسية أطلقتها مجموعة «SEA»، المشغّلة لمطاري ليناتي ومالبينسا، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في إيجاد 200 فرصة عمل جديدة، ما يعزز مكانة الشركة بوصفها مزود خدمات المناولة الأرضية الرائد في إيطاليا.

وستقام المنشأة الجديدة، في منطقة «كارجو سيتي» داخل المطار، وتمتد على مساحة 10 آلاف متر مربع، مع قدرة مناولة سنوية تتجاوز 100 ألف طن.

وستصمم المنشأة المقرر أن تدخل حيز التشغيل خلال سبتمبر 2027، وفق أعلى المعايير الدولية لدعم مناولة جميع أنواع الشحنات، بما في ذلك المنتجات سريعة التلف، والمنتجات الدوائية، والبضائع الخطرة، والحيوانات الحية، ومحركات الطائرات، والمركبات.

وتماشياً مع استراتيجية «دناتا» العالمية للاستدامة، ستتضمن المنشأة الجديدة مجموعة من الحلول عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة، وتشمل ألواحاً شمسية لتوليد الطاقة المتجددة، وعوازل حرارية متقدمة، وإضاءة «LED» عالية الكفاءة، كما ستصمم مساحات المستودعات والمكاتب لتعظيم الاستفادة من الإضاءة الطبيعية، وستعتمد على أنظمة تدفئة وتبريد منخفضة الاستهلاك، وسيتضمّن الموقع بنية تحتية تتيح تنفيذ العمليات الأرضية منخفضة الانبعاثات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إيربورت هاندلينغ»، ألبرتو موروزي: «يمثل توسعنا في مجال الشحن استثماراً محورياً للشركة ودليلاً بارزاً على التزامنا الطويل الأمد تجاه إيطاليا، فميلانو مركز إقليمي رائد للطيران والتجارة، ونرى فرص نمو قوية مدفوعة بازدهار التجارة الإلكترونية عبر الحدود، والقطاعات الدوائية، والمنتجات سريعة التلف».

وأضاف: «نتوقع أن يسهم هذا الاستثمار في تنشيط منظومة الخدمات اللوجستية المحلية، وتقديم فوائد ملموسة للشركات والمجتمع».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لعمليات المطارات في «دناتا»، كلايف سوف-هوپكنز: «تظل أوروبا ركيزة أساسية في استراتيجية توسعنا العالمية، ومن شأن هذا المشروع أن يمكننا من بناء قدرات شحن متطورة تستجيب لاحتياجات سوق ذي إمكانات كبيرة».