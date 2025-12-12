إطلاق أول بطاقة ائتمانية مشتركة للوقود وخدمات التنقل في الدولة

أعلنت «أدنوك للتوزيع» وبنك أبوظبي الأول و«ماستركارد» إطلاق بطاقة «مكافآت أدنوك» الائتمانية، حيث ستكون أول بطاقة مشتركة للوقود وخدمات التنقل في الدولة، ما يُمثّل انطلاقة تعاون استراتيجي طويل الأمد بين الشركات الثلاث.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن هذا التعاون يتيح الاستفادة من شبكة «أدنوك للتوزيع» الواسعة، وخبرة بنك أبوظبي الأول المالية، والانتشار العالمي لـ«ماستركارد»، ليشكّل منصة لمزيد من التعاون المستقبلي بين الأطراف الثلاثة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للتوزيع»، المهندس بدر سعيد اللمكي، إن إطلاق بطاقة «مكافآت أدنوك» الائتمانية يُمثّل خطوة مهمة تؤكد جهود «أدنوك للتوزيع» نحو إعادة تعريف مفهوم قطاع الوقود وخدمات التجزئة والتنقل في الدولة، مشيراً إلى أن هذا المنتج يُقدّم واحداً من أكثر العروض قيمة في السوق.

وأضاف أن البطاقة تُقدّم قيمة استثنائية لحامليها وتتيح لهم الحصول على نسبة استرداد تصل إلى 15% من قيمة جميع مشتريات «أدنوك»، بما في ذلك التزود بالوقود، وخدمات العناية بالسيارات، والتسوق من متاجر «واحة من أدنوك».

وأوضح أن المكافآت تُحوّل إلى نقاط «مكافآت أدنوك» يمكن استبدالها بالوقود، وشحن المركبات الكهربائية، وخدمات العناية بالسيارات، ومنتجات متاجر التجزئة، إضافة إلى عروض قيمة من أكثر من 120 علامة تجارية عبر تطبيق «أدنوك».

من جانبها، قالت رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين في بنك أبوظبي الأول، فتون حمدان المزروعي، إن البنك يلتزم بتقديم حلول مالية مبتكرة ومخصصة ترتقي بتجارب عملائه، مشيرة إلى أن بطاقة الائتمان المشتركة الجديدة مع «أدنوك للتوزيع» و«ماستركارد» ليست مجرد وسيلة دفع، بل تُعدّ منصة توفر قيمة يومية حقيقية.

بدوره، قال نائب الرئيس التنفيذي رئيس قسم الشرق العربي لشركة «ماستركارد»، جهاد خليل، إن الشركة تلتزم بتوفير قيمة مجزية لحاملي البطاقات، وتعزيز تجربة العملاء من خلال شراكات فعالة.