متاجر تتنافس بتمديد عروض «الجمعة البيضاء» لزيادة المبيعات

قال مستهلكون إن الكثير من المتاجر عمد خلال الفترة الأخيرة إلى تمديد عروض «الجمعة البيضاء» في قطاعات مختلفة، مثل المفروشات والأثاث والملابس والأحذية، سواء داخل المراكز التجارية أو في المحال الموجودة بالأسواق الخارجية، وذلك لفترات أطول من المعتاد مقارنة بالسنوات السابقة.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن هذه الخطوة منحتهم المزيد من الفرص للاستفادة من التخفيضات التي راوحت بين 25 و70%، خصوصاً أن العديد من الأسر يُفضّل التسوق من خلال زيارات متكررة لـ«المولات».

من جهتهم، ذكر مسؤولون في منافذ بيع، أن هذا التوجه يأتي مدفوعاً بزيادة التنافسية بين المتاجر، والرغبة في زيادة المبيعات خلال فترة تشهد زخماً كبيراً في الأسواق، وذلك نتيجة ازدياد الحركة السياحية، وتزامن مواسم العطلات والأعياد، ما يعزز توجه المتاجر إلى إطالة مدة العروض غير الاعتيادية.

وتفصيلاً، قال المستهلك جمال عامر إنه لاحظ خلال الفترة الأخيرة قيام عدد من المتاجر، سواء داخل المراكز التجارية أو خارجها، بتمديد عروض «الجمعة البيضاء»، مشيراً إلى أن هذا الأمر غير معتاد، لكنه يتيح للأسر فرصاً أكبر للتسوق بشكل مريح، وعلى فترات مختلفة.

أما المستهلك حازم كمال فقال إنه فوجئ باستمرار التخفيضات على الملابس والأحذية والمفروشات والأثاث بنسب تراوح بين 25 و70%، معتبراً ذلك من الظواهر الإيجابية التي تمنح المستهلك خيارات واسعة.

وأفادت المستهلكة هدى ناصر بأن تمديد العروض لفترات أطول يوفر فرصة أكبر للأسر للتسوق في أوقات مختلفة، لاسيما مع تفضيل الكثيرين القيام بزيارات متعددة للمراكز التجارية، مؤكدة أن التمديد أفضل بكثير من حصر العروض في أيام محدودة.

من جانبه، قال مسؤول المبيعات في أحد منافذ تجارة التجزئة، ديليب فيشال، إن تمديد تخفيضات «الجمعة البيضاء» في مختلف القطاعات، يعود لرغبة المتاجر في الحفاظ على زخم الإقبال، وجذب المزيد من المستهلكين، خصوصاً في ظل زيادة الحركة السياحية خلال موسم العطلات الحالي.

واعتبر مسؤول المبيعات في أحد متاجر المفروشات والأثاث، ريكي نايتن، أن زيادة التنافسية والإقبال الكبير من قبل المتسوقين، دفعا الكثير من المتاجر إلى تمديد عروض «الجمعة البيضاء» بشكل غير معتاد، بهدف زيادة المبيعات، وتعزيز حصصها السوقية قبل نهاية العام.

وأفاد مسؤول مبيعات في أحد متاجر الملابس، محمد إدريس، بأن الأسواق تشهد هذه الفترة نشاطاً ملحوظاً نتيجة العطلة المدرسية ومواسم الأعياد، إلى جانب تزايد أعداد السائحين، ما شجع المتاجر على تمديد عروض «الجمعة البيضاء»، مشيراً إلى أن هذا التوجه يأتي في ظل التنافسية القوية التي يشهدها قطاع التجزئة، وسعي المتاجر إلى زيادة مبيعاتها وحصصها السوقية.

