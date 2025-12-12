«ليجند» تستثمر 500 مليون درهم بمركز سيارات في «جافزا»

أعلنت مجموعة «ليجند القابضة»، ومقرها إمارة دبي، عن استثمار قدره 500 مليون درهم للتوسع في عملياتها ضمن قطاع السيارات، من خلال إنشاء مقر إقليمي جديد في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، يمتد على مساحة مليون قدم مربعة، ويضم خطاً لتجميع الدراجات النارية، ومركزاً للتصدير ضمن منظومة متكاملة لصناعة السيارات.

وسيشكل المجمّع الجديد القاعدة الأساسية لعمليات «ليجند موتورز» في تخزين المركبات وتجهيزها وتوزيعها، إضافة إلى خدمات ما بعد البيع في أكثر من 100 سوق. وسيسهم هذا التوسع في دعم هدف دبي بتعزيز التصنيع المتقدم، واستقطاب مشاريع تنقّل عالية القيمة.

وسيتم تنفيذ أعمال البناء على مرحلتين، تبدأ بتجهيز مساحة قادرة على استيعاب 5000 مركبة، بحلول أبريل 2026، على أن تتوسع لاحقاً إلى منشأة متعددة الطوابق، تستوعب أكثر من 20 ألف مركبة بحلول يناير 2028، وفقاً لبيان صادر أمس.

وقال المدير العام لشركة «ليجند موتورز غلوبال»، ناجاراج بونادا: «يعد تأسيس مقرنا الجديد والمجمع اللوجستي في المنطقة الحرة لجبل علي خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة توسعنا العالمي، حيث توفر دبي البنية التحتية والبيئة التجارية اللازمة لدعم عمليات تصدير تنافسية».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمّعات والمناطق الحرة في «دي بي ورلد»، دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالله الهاشمي: «يعزز استثمار مجموعة (ليجند القابضة) جهود دبي في تطوير منظومة متكاملة لقطاع السيارات، ومع تنامي المجمعات الخاصة بالتنقل في (جافزا)، وتطور سوق دبي للسيارات ليصبح أحد أكبر مراكز تجارة السيارات عالمياً، تواصل الإمارة إنشاء البنية التحتية اللازمة للتصنيع والتوزيع والتصدير على نطاق عالمي».