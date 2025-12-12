نسخة جديدة من حوارات «إنفستوبيا» في دبلن

تنظم «إنفستوبيا» نسخة جديدة من حواراتها العالمية، في 15 ديسمبر الجاري، بالعاصمة الإيرلندية دبلن، بحضور وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس «إنفستوبيا»، عبدالله بن طوق المري، وذلك بهدف بحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الإمارات وإيرلندا، واستكشاف مسارات جديدة للتعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية، والاستثمار، إلى جانب عدد من المجالات التي تشهد نمواً متسارعاً في أسواق البلدين.

وأفادت وزارة الاقتصاد والسياحة، في بيان، أمس، بأنه سيشارك في «إنفستوبيا - دبلن»، 250 من كبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين وقادة الأعمال من دولة الإمارات وإيرلندا.