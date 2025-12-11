«مِراس» تمنح عقداً بـ 340 مليون درهم في «جميرا ليفنج»

منحت «مِراس»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، عقداً بقيمة 340 مليون درهم إلى «شركة الساحل للمقاولات» لتطوير مشروع «رِوى» ضمن مجمّع «مدينة جميرا ليفنج»، الذي يتوقع الانتهاء منه في الربع الثالث 2027.

ويشمل المشروع ثلاثة مبانٍ سكنية من 10 طوابق، تضم بمجملها 244 شقة فاخرة مكونة من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم، وشقة «بنتهاوس» من أربع غرف نوم.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن هذا يعد امتداداً للشراكة طويلة الأمد بين «مِراس» و«الساحل للمقاولات»، التي شارفت على الانتهاء من المرحلة الخامسة من مجمّع «مدينة جميرا ليفنج»، بعد نجاحها في تسليم المراحل الأربع الأولى.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»، خالد المالك: «يمثل مشروع (رِوى) أحدث مرحلة في مسار تطوير مجمّع (مدينة جميرا ليفنج) الذي يعد واحداً من الوجهات المفضلة في دبي، كما يجسد هذا المشروع طموح المدينة في تطوير مساكن استثنائية توفر لقاطنيها سبل الراحة وتجمع بين التصميم الراقي والروح المجتمعية النابضة».

من جانبه، قال المدير العام لشركة «الساحل للمقاولات»، المهندس مصطفى حسن: «نفخر بتجديد شراكتنا مع (مِراس) لإنجاز مشروع (رِوى)، ويؤكد هذا العقد على الثقة الكبيرة التي تحظى بها (الساحل للمقاولات) لتقديم مشروعات عالمية المستوى تجسد الرؤية المعمارية الراقية لمدينة دبي».