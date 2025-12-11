آلية جديدة تتيح تثبيت رسوم الخدمات 3 سنوات في عقارات «الملكية المشتركة»

اعتمدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع شركة دبي القابضة لإدارة المجمعات، للمرة الأولى، تثبيت رسوم خدمات «مجمّع نخلة جميرا الرئيسي» لمدة ثلاث سنوات.

وأفاد بيان، أمس، بأن الآلية الجديدة تتيح لشركات إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، تقديم واعتماد ميزانية رسوم الخدمات لمدة ثلاث سنوات متتالية عبر نظام «مُلاك»، مع إتاحة المجال لاستمرار اعتماد الميزانيات لمدة سنة للجهات التي تفضل ذلك.

وتهدف الآلية الجديدة إلى دعم استقرار رسوم الخدمات، وتعزيز كفاءة التخطيط المالي طويل الأمد من خلال تمكين شركات الإدارة من إبرام عقود تشغيلية تمتد لثلاث سنوات مع مزوّدي الخدمات، وبما يعزز الوضوح واليقين لدى المُلّاك والمستثمرين، ويُسهم في رفع مستوى الشفافية في إدارة المباني والمجمّعات.

وبحسب البيان، فإن هذا «الاعتماد» يمثل خطوة استراتيجية تقودها إدارة ملكية العقارات المشتركة لتطوير نظام «مُلاك»، وانطلاقة لمرحلة أكثر نضجاً في إدارة المجمعات، تُعزّز استقرار السوق وشفافيتها وترفع مرونة القطاع العقاري وقدرته التنافسية.

ويُسهم هذا التطوير في تمكين شركاء الدائرة من شركات إدارة العقارات من إدارة التزاماتهم المالية والتشغيلية في مشاريع الملكية المشتركة بكفاءة أعلى، والتخطيط بثقة أكبر، واتخاذ قرارات أكثر استدامة استناداً إلى بيانات دقيقة وموثوقة.

وتشمل هذه التحسينات في نظام «مُلاك» تعزيز التكامل الرقمي للبيانات، وتسهيل إجراءات التوثيق والمصادقة، بما يختصر الوقت والجهد، ويعزّز كفاءة المتابعة والرقابة، ويرتقي بجودة الخدمات المقدّمة لجميع الأطراف المعنية في القطاع العقاري.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في «أراضي دبي»، المهندس عبدالله أحمد الشحّي، إنه تم تطبيق الآلية الجديدة للموازنة الممتدّة لثلاث سنوات للمرة الأولى، بالتعاون مع شركة دبي القابضة لإدارة المجمعات، وذلك في «مجمّع نخلة جميرا الرئيسي»، كأول مشروع يتم اعتماد موازنته وفق هذا النموذج المتقدّم.

وأضاف أنه يمكن لكل شركات إدارة المجمعات في دبي اختيار هذه الآلية الجديدة، بما يدعم التخطيط المالي طويل الأمد، ويعزّز استقرار رسوم الخدمات، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مؤسسة التنظيم العقاري لتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة إدارة المجمعات وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمقيمين والملّاك والمستثمرين في الإمارة.

وجاء الإعلان عن هذا التطبيق خلال ورشة عمل تعاونية نُظّمت أخيراً بالتعاون مع شركة دبي القابضة لإدارة المجمعات، حيث تم استعراض أبرز التحديثات الداعمة للتخطيط المالي متعدد السنوات، وتطوير آليات إدارة المجمعات في الإمارة.

واستعرض الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة لإدارة المجمعات»، فرانسيس جياني، أبرز إنجازات الشركة ضمن محفظتها السكنية، وقال: «لقد عزز هذا الإنجاز قدراتنا في التخطيط الاستراتيجي بشكل كبير، ما أتاح لنا التعامل مع المبادرات المستقبلية بقدر أكبر من البصيرة والوضوح».

وأضاف: «استناداً إلى هذا النهج الجديد، فإننا نلتزم بتنفيذ تحسينات جوهرية وطويلة الأمد تُثري تجربة المجمع وتحقق قيمة مستدامة لسكاننا في نخلة جميرا وفي مختلف مجمعاتنا في دبي».

ولفتت «أراضي دبي» إلى أن هذه الخطوة تؤكد التزامها بتطوير أنظمة حديثة تواكب احتياجات القطاع، وتعزز ثقة المتعاملين، وتدعم رؤية دبي في تقديم تجارب معيشية عالمية المستوى عبر منظومة عقارية أكثر كفاءة وابتكاراً.