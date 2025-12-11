بيع قطعة أرض في دبي بـ 3.81 مليارات درهم

سجلت السوق العقارية في دبي، أمس، صفقة بيع قياسية لقطعة أرض لغرض الاستخدام التجاري في منطقة «اليفرة 1»، بقيمة 3.81 مليارات درهم، وذلك وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وأظهرت البيانات أن المساحة الإجمالية لقطعة الأرض تبلغ نحو 37.49 مليون قدم مربعة، بسعر بلغ 101.38 درهم للقدم الواحدة.

وشهدت تعاملات السوق العقارية، أمس، تنفيذ 868 صفقة بيع بقيمة إجمالية بلغت 6.58 مليارات درهم، توزعت على 756 وحدة سكنية، و59 مبنى، و52 قطعة أرض.

وتشهد دبي طفرة في مبيعات الأراضي، حيث سجلت خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، مبيعات بقيمة 230.4 مليار درهم، توزعت على 22 ألفاً و830 صفقة.

أما الرهون، فقد سجلت 184 معاملة بقيمة 3.44 مليارات درهم، موزعة بواقع 103 لوحدات سكنية و23 لمبانٍ، و58 لأراضٍ، فيما بلغت الهبات 28 معاملة بقيمة 89.43 مليون درهم بواقع 20 لوحدات سكنية، وثمانية لأراض.

كما شهدت التعاملات رهن قطعة أرض في منطقة «اليفرة 1» لمصلحة الاستخدام التجاري بقيمة ثلاثة مليارات درهم، وعلى مساحة 37.48 مليون قدم مربعة، بسعر 80.03 درهماً للقدم المربعة الواحدة.

وبذلك، وصلت التصرفات العقارية الإجمالية في دبي خلال تعاملات أمس إلى نحو 10.1 مليارات درهم، عبر تنفيذ 1080 معاملة.

ووصلت مبيعات عقارات دبي منذ بداية العام الجاري إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 639.45 مليار درهم عبر تنفيذ 201.39 ألف صفقة، مدفوعة باستمرار حالة الزخم الكبير، وارتفاع مستويات الطلب المحلي والأجنبي، لترسخ الإمارة مكانتها وجهة عالمية رئيسة للاستثمار، ومنذ بداية ديسمبر الجاري بلغت مبيعات عقارات دبي نحو 21.8 مليار درهم عبر تنفيذ 5682 صفقة موزعة بواقع 4928 لوحدات سكنية، و392 صفقة لمبانٍ، و362 معاملة لأراضٍ.