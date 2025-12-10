فنادق دبي تتجه لتحقيق أداء تاريخي في ديسمبر.. وأخرى فاخرة قرب برج خليفة «سولد آوت»

طرحت شركات متخصصة في إدارة بيوت العطلات الفاخرة في دبي شققاً فاخرة وفللاً خلال ليلة رأس السنة، بأسعار تراوح بين 15 و83 ألف درهم لليلة واحدة في مناطق حيوية، تشمل وسط مدينة دبي، وشاطئ جميرا، ونخلة جميرا، وذلك وفقاً لمسح شمل أسعار الوحدات الفندقية الفاخرة حصراً على مواقع شبكية حتى أمس.

وتتباين الأسعار بحسب الموقع، والإطلالة، وحجم الوحدة السكنية، والخدمات المصاحبة والمرافق، في وقت أغلقت أربعة فنادق فاخرة، ثلاثة منها مطلة على برج خليفة ووسط مدينة دبي، وآخر شاطئي، حتى أمس، باب الحجوزات ورفعت لافتة «سولد آوت».

إلى ذلك، قال مسؤولون في قطاع الفنادق والسياحة لـ«الإمارات اليوم»، إن السوق الفندقية في دبي تتجه إلى تحقيق أداء تاريخي خلال ديسمبر 2025، مع ارتفاع ملحوظ في معدلات الإشغال، والطلب على الإقامات الفندقية، مشيرين إلى أن نسب الحجوزات وصلت إلى مستويات شبه كاملة خلال فترة رأس السنة.

وأكدوا أن الطلب بلغ أعلى مستوياته، بالتزامن مع توافد أعداد كبيرة من السياح والزوار من مختلف الدول والفئات، إلى جانب تنامي حركة السياحة الداخلية، لافتين إلى نمو كبير في الطلب على الإقامات الفاخرة.

شقق فاخرة وفلل

وتفصيلاً، مع اقتراب ليلة رأس السنة الميلادية، تتحول دبي إلى واحدة من أكثر الوجهات السياحية طلباً في العالم، حيث تتنافس الفنادق والفلل والشقق الفاخرة تحديداً على تقديم تجارب إقامة استثنائية تطل على أبرز معالم المدينة.

وطرحت شركات متخصصة في إدارة بيوت العطلات الفاخرة في دبي، شققاً فاخرة وفللاً خلال ليلة رأس السنة الميلادية، بأسعار تراوح بين 15 و83 ألف درهم لليلة واحدة شاملة الرسوم، في مناطق حيوية، تشمل وسط مدينة دبي، وشاطئ جميرا، فضلاً عن نخلة جميرا، وتتباين الأسعار بحسب الموقع والإطلالة وحجم الوحدة السكنية والخدمات المصاحبة والمرافق.

ووفقاً لمسح شمل أسعار الوحدات الفاخرة حصراً على مواقع شبكية حتى أمس، فتم عرض بيت عطلات عبارة عن فيلا في جزيرة النخلة تتسع لستة أشخاص بسعر وصل إلى 83 ألف درهم، وتضم ست غرف نوم ومسبحاً والعديد من المرافق الأخرى، كما تم عرض شقة فاخرة مقابل برج خليفة، تطل على نافورة دبي، وتتسع لستة أشخاص بسعر وصل إلى 63 ألف درهم، وأخرى مقابل 55 ألف درهم تضم مسبحاً ومجموعة من المرافق الخدمية.

كما اشترطت منشآت فندقية من فئة خمس نجوم مطلة على مواقع حيوية مثل برج خليفة و(وسط مدينة دبي)، فضلاً عن جزيرة نخلة جميرا، وشاطئ جميرا، حداً أدنى لليالي الفندقية التي يمكن حجزها، تبدأ من أربع أو خمس ليال، وذلك ابتداءً من تاريخ 24 ديسمبر حتى الأسبوع الأول من يناير 2026.

وأغلق فندق شهير في منطقة (وسط مدينة دبي) باب الحجوزات بالكامل من 29 ديسمبر وحتى الأول من يناير، كما أغلق فندقان فاخران مطلان على برج خليفة و(وسط مدينة دبي)، وفندق آخر شاطئي، الحجوزات ليوم 31 ديسمبر بالكامل، وأظهرت عملية البحث والاتصال بتلك الفنادق أن الحجوزات غير متوافرة وتم بيعها (سولد آوت).

عروض

وبحسب المسح، تم عرض فيلا في (نخلة جميرا) تتسع لـ12 شخصاً بسعر 60 ألف درهم لليلة الواحدة، وشقة فندقية بسعر 55 ألف درهم لليلة واحدة تتسع لـ10 أشخاص، وتوفر مدخلاً مباشراً إلى الشاطئ وصالة ألعاب ومسبحاً، ومجموعة من المرافق في جزيرة النخلة.

وتشمل العروض أيضاً شقة مكونة من غرفتين مطلة على (نافورة دبي) بسعر 40 ألف درهم لليلة الواحدة، إضافة إلى فيلا في (نخلة جميرا) بسعر 35 ألف درهم، كما تم طرح فيلا ملحقة بفندق فاخر بسعر 39 ألف درهم لليلة الواحدة، كما تراوحت أسعار الشقق الأخرى المعروضة على مواقع حجز شبكية بين 15 و40 ألفاً لليلة الواحدة.

ويتيح كثير من الشقق والوحدات الفاخرة إطلالات بانورامية على أفق دبي بالقرب من مواقع الألعاب النارية في مواقع حيوية بدبي، وتشمل الخدمات أيضاً خدمة النقل من المطار وإليه، وتشترط بعض الوحدات عدداً محدداً من الأشخاص، فيما تعرض وحدات أخرى خصومات بالنسبة للحجوزات التي تمتد إلى أكثر من ليلتين، وخصومات أكبر للحجوزات التي تمتد إلى أسبوع وأكثر.

أداء استثنائي

إلى ذلك قال المدير العام لفندق «تماني مارينا»، وليد العوا، إن القطاع الفندقي في دبي يسجل خلال ديسمبر، أعلى مستويات الأداء على الإطلاق، نظراً للمؤشرات الحالية، مع ارتفاع ملحوظ في معدلات الإشغال والطلب على الغرف الفندقية، حيث وصلت نسب الحجوزات إلى مستويات شبه كاملة خلال فترة رأس السنة، في مؤشر واضح على قوة الطلب المتنامي على دبي كوجهة سياحية عالمية.

وأضاف العوا لـ«الإمارات اليوم»، أن هذا الأداء الاستثنائي يعكس قوة قطاع الضيافة في الإمارة، مدعوماً بموسم الذروة السياحية، وتوافد الزوار من مختلف دول العالم، إلى جانب الفعاليات الكبرى واحتفالات نهاية العام التي عززت من حركة الإقامة الفندقية.

طلب عالمي

من جهته قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة الريس للسفريات - مجموعة الريس»، محمد جاسم الريس، إن دبي تسجل أداء سياحياً قوياً خلال موسم الشتاء، مشيراً إلى أن أسعار لوحدات بيوت العطلات والشقق الفاخرة خلال مناسبة رأس السنة، تعكس قوة الموسم السياحي في الإمارة، وسط طلب عالمي متزايد على دبي كواحدة من أكثر الوجهات السياحية جذباً على مستوى العالم.

وأضاف الريس أن مؤشرات السوق تدل على أن الطلب على الإقامات الفندقية، بلغ أعلى مستوياته خلال هذه الفترة، بالتزامن مع توافد أعداد كبيرة من السياح والزوار من مختلف الدول والفئات، إلى جانب تنامي واضح في حركة السياحة الداخلية، وأفاد بأن حجم الحجوزات خلال شهر ديسمبر شهد نمواً لا يقل عن 5%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، الذي كان قياسياً حينها أيضاً، ما يعكس متانة القطاع السياحي في الإمارة واستدامة جاذبيتها على مدار العام، لافتاً إلى أن الإمارة تتجه إلى تحقيق أداء قياسي خلال عام 2025 ككل.

الإقامات الفاخرة

وفي ما يتعلق بسوق الوحدات السكنية الفاخرة والشقق الراقية التي يتم عرضها عبر المنصات الرقمية، قال المدير الإقليمي لـ«مجموعة فنادق حياة» في دبي المدير العام لفندق «غراند حياة»، فتحي خوجلي، إن ارتفاع أسعار هذه المنتجات يعكس نمواً كبيراً في الطلب على قطاع الإقامات الفاخرة، وهو مؤشر تلمسه المجموعة بشكل مباشر في أدائها اليومي.

وأوضح أن نمط الحجز شهد تحولاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث كانت الأجنحة الفندقية الفاخرة في السابق تباع في المراحل الأخيرة من دورة الحجز، عندما يسعى المتعامل إلى حجز غرفة ولا تكون متاحة فيضطر في بعض الأحيان إلى حجز جناح، بينما أصبح الواقع اليوم مختلفاً، حيث يتم حجز الأجنحة قبل الغرف، وبفترات زمنية طويلة، في دلالة واضحة على تنامي الطلب على السياحة الفاخرة في دبي، وأكد خوجلي أن هذا الأداء الاستثنائي يعكس المكانة المتقدمة التي تحتلها دبي كإحدى أبرز الوجهات السياحية عالمياً، بدعم من بنية تحتية متطورة وتجارب ضيافة عالمية المستوى.

طلب قوي

وذكر خوجلي أن «مجموعة فنادق حياة في دبي» التي تضم 10 فنادق و8 وحدات للشقق الفندقية، تتجه إلى تسجيل أقوى أعوامها على الإطلاق خلال ديسمبر الجاري، مدفوعة بالطلب القوي على الإقامات الفندقية والارتفاع اللافت في متوسط الأسعار.

ولفت إلى أن الحجوزات المؤكدة خلال شهر ديسمبر ارتفعت بنسبة تزيد على 15%، مقارنة بالأعوام السابقة، في مؤشر واضح على الزخم الكبير الذي يشهده قطاع الضيافة في الإمارة، خصوصاً خلال موسم الأعياد ورأس السنة.

وقال إن ليلة رأس السنة محطة تاريخية للمجموعة، وسيكون أيضاً أفضل يوم أداء على الإطلاق، حيث تسجل الفنادق مستويات إشغال شبه كاملة، ما يعكس القوة المتنامية للطلب السياحي على دبي.

«بوكينغ دوت كوم»: نفاد 90% من الغرف الفندقية المعروضة

أظهرت بيانات الحجز الشبكي على موقع «بوكينغ دوت كوم» تحقيق المنشآت الفندقية العاملة في دبي معدلات إشغال عالية، بمناسبة رأس السنة الميلادية، مشيرة إلى نفاد أكثر من 90% من الغرف الفندقية المعروضة على موقعها خلال ليلة رأس السنة، في وقت سجلت الفنادق من فئة خمس نجوم أعلى معدل حجوزات، خصوصاً الشاطئية أو التي تقع في مناطق حيوية.

ووفقاً للبيانات، حتى أمس، فإن هناك ارتفاعاً كبيراً في نسبة الغرف أو أماكن الإقامة غير المتاحة للحجز في دبي خلال ليلة رأس السنة، حيث بلغت نسبة الفنادق من فئة الخمس نجوم ووحدات بيوت العطلات غير المتاحة على المنصة نحو 99%، ما يعكس حجم الطلب المرتفع على الإقامات خلال هذه الفترة.

وسجلت منطقة مرسى دبي نسبة عدم توافر بلغت 99% من أماكن الإقامة، فيما وصلت نسبة أماكن الإقامة غير المتاحة في الفنادق المطلة على الشاطئ إلى نحو 96%، كما أظهرت البيانات أن نخلة جميرا سجلت نسبة عدم توافر وصلت إلى 99%، في حين بلغت النسبة في منطقة وسط دبي نحو 98%، وسجلت منطقة الخليج التجاري نسبة مماثلة بواقع 98%.