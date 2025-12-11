260 مليار درهم صادرات وإعادة صادرات «غرفة دبي» في 9 أشهر

بلغت القيمة الإجمالية لصادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، نحو 260 مليار درهم، بنمو سنوي نسبته 16%.

وأفادت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، في بيان، أمس، بأن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تصدرت قائمة وجهات صادرات وإعادة صادرات أعضائها إلى الأسواق العالمية، منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر، حيث استحوذت على 48.2% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، أي ما قيمته 125.3 مليار درهم، ما يؤكد المكانة الحيوية التي تتمتع بها الأسواق الخليجية ضمن قائمة وجهات وصادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة.

وجاءت أسواق منطقة الشرق الأوسط، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي، في المرتبة الثانية بالقائمة باستحواذها على 29.1% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة إجمالية بلغت 75.7 مليار درهم، بينما حلت أسواق القارة الإفريقية في المرتبة الثالثة، باستحواذها على 10% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، بقيمة إجمالية بلغت 26.1 مليار درهم.

وفي المرتبة الرابعة جاءت منطقة آسيا والمحيط الهادئ بحصة بلغت 8.4% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي، وبقيمة وصلت إلى 21.9 مليار درهم.

وحلّت أسواق القارة الأوروبية في المرتبة الخامسة، باستحواذها على 3% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة بلغت 7.8 مليارات درهم، فيما جاءت أسواق أميركا الشمالية في المرتبة السادسة، بنسبة مساهمة 0.7% من إجمالي الصادرات وإعادة الصادرات، وبقيمة بلغت 1.8 مليار درهم، في حين جاءت أسواق أميركا اللاتينية في المرتبة السابعة، بنسبة بلغت 0.4%، وبقيمة إجمالية وصلت إلى أكثر من مليار درهم.

. منطقة الشرق الأوسط «باستثناء الخليج» جاءت ثانية، مع استحواذها على 29.1% من إجمالي الصادرات بـ75.7 مليار درهم.