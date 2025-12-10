إدراج الذهب عيار «14 قيراطاً» ضمن قوائم شاشات الأسعار في دبي

أدرجت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، أخيراً، عياراً جديداً ضمن قوائم شاشات الأسعار لعيارات مشغولات الذهب المتداولة في مراكز التسوق التجارية وأسواق الذهب بالإمارة.

وأظهرت قوائم أسعار المجموعة المعلنة في الأسواق حالياً إدراج عيار «14 قيراطاً» بسعر يبلغ 300.75 درهم للغرام، ما يجعله العيار الأقل سعراً حالياً، بعدما كان عيار «18 قيراطاً» الأقل سعراً خلال الفترات السابقة، فيما تتوافر في أسواق الذهب حالياً عيارات: 24، و22، و21، و18 قيراطاً.

وقال مسؤولو شركات ومنافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إن إدراج عيار «14 قيراطاً»، للمرة الأولى في قوائم أسعار عيارات الذهب في الإمارة، يجعله العيار الأكثر توفيراً في الأسعار، وبما يتيح خيارات أكثر تنوعاً للمستهلكين، خصوصاً في ظل الارتفاعات القياسية التي سجلها المعدن الأصفر أخيراً، لافتين إلى أن العيار الجديد يتوافر في عدد من منافذ البيع حالياً، ومن المتوقع انتشاره لاحقاً، بما يدعم الطلب على الذهب في دبي التي تعتبر وجهة مفضّلة لشراء المشغولات.

وقال مدير القسم الدولي للمجوهرات في شركة «تيتان»، أديتيا سينج، إن «إدراج عيار 14 قيراطاً ضمن عيارات الذهب في أسواق دبي، يدعم تنوع الخيارات في الأسواق أمام المستهلكين، ويعزز من نمو الطلب على المشغولات الذهبية، في ظل توفير منتجات بأسعار أكثر توفيراً».

وأضاف أن «العيار الجديد متوافر حالياً في العديد من منافذ البيع في الأسواق، وبطرز مشغولات متنوعة تتيح موديلات حديثة تتناسب مع المستهلكين من فئات الشباب»، لافتاً إلى أن «دعم توافر عيارات جديدة في الأسواق على نطاق موسع، يعزز من مكانة دبي وجهة مفضّلة للسياح والمقيمين لشراء المشغولات الذهبية».

بدوره، قال مدير المبيعات في «الصراف لتجارة الذهب والمجوهرات»، عبدالله محمد علي، إن «إطلاق عيار جديد للذهب في أسواق دبي ضمن قوائم الشاشات والأسعار، مع بدء بعض متاجر الذهب طرحه، يتيح خيارات وبدائل بأسعار منخفضة، لاسيما مع الارتفاعات القياسية التي حققها الذهب خلال الفترات الماضية، والتي بلغت المعدلات الأعلى في تاريخ المعدن الأصفر».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «المشغولات من عيار 14 قيراطاً أطلقت أخيراً في أسواق دبي، ومن المتوقع أن تشهد انتشاراً في فترات لاحقة بأسواق الدولة، في ظل تزايد الطلب على الذهب»، مؤكداً أن «عيار 14 قيراطاً أصبح الأقل سعراً حالياً في أسواق دبي، بعدما كان خلال فترات سابقة عيار 18 قيراطاً».

وأكد أن «عيار 14 قيراطاً يتوافق مع المعايير الأوروبية، ويتوافر في عدد من أسواق أوروبا والعالم، وأطلق في أسواق دبي بشكل تدريجي، حيث يعد من المبادرات الإيجابية التي تلبي احتياجات المستهلكين».

في السياق نفسه، قال مدير المبيعات في محل «الفنان لتجارة الذهب والمجوهرات»، ديليب باتني: «أطلقت دبي عياراً جديداً للذهب ضمن قوائم شاشات أسعارها، مع بدء بعض المتاجر توفير طرز مختلفة من المشغولات الذهبية بذلك العيار، ما يعد من المبادرات السباقة»، لافتاً إلى أن «تلك النوعية من المشغولات الذهبية لاتزال غير متوافرة في جميع متاجر السوق».

وتوقع باتني أن تشهد الأسواق انتشاراً أكبر للمشغولات الذهبية من ذلك العيار، التي تلبي أذواق مختلف جنسيات المستهلكين، خصوصاً أن المشغولات من عيار «14 قيراطاً» تعد شائعة في عدد من أسواق العالم، وتستقطب مستهلكين، سواء من جنسيات أوروبية، أو روسيا، والصين، وإيران، وبما يدعم نمو المبيعات في أسواق دبي كمركز لتجارة الذهب لمختلف المنتجات والعيارات.