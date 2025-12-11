«التنمية الجديد» يُطلق برنامج السندات الأوروبية في «ناسداك دبي»

رحبت بورصة «ناسداك دبي»، أمس، بانضمام برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل (EMTN)، الخاص ببنك التنمية الجديد، وتبلغ قيمته 50 مليار دولار، إلى البورصة، في خطوة شكلت محطة مهمة لتعزيز وصول البنك إلى أسواق رأس المال العالمية، وترسيخ دور دبي مركزاً دولياً رائداً للتمويل المستدام، وتدفقات رأس المال عبر الحدود.

وذكرت البورصة، في بيان، أن برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل، يوفر إطاراً مرناً وفعالاً، يُمكّن بنك التنمية الجديد من إصدار أدوات الدين لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، إضافة إلى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

ولدى البنك حالياً برنامج، بقيمة 50 مليار دولار، مدرج في السجل الرسمي لهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة وفي بورصة لندن.

وقال نائب الرئيس ورئيس الشؤون المالية في بنك التنمية الجديد، مونالي راتسوما: «يُشكّل إطلاق البرنامج في (ناسداك دبي) محطة مهمة للبنك، حيث يمكننا الوصول إلى قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين، وجمع رأسمال طويل الأجل لمشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»، حامد علي: «يسعدنا أن نرحب ببرنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل بقيمة 50 مليار دولار من بنك التنمية الجديد، الذي يضطلع بدور محوري في دعم البنية التحتية المستدامة عبر دول (البريكس) والاقتصادات الناشئة». يشار إلى أنه تم تأسيس بنك التنمية الجديد عام 2015 من قبل دول «البريكس»، بوصفه مؤسسة مالية متعددة الأطراف مخصصة لجمع الموارد للمشروعات الداعمة للنمو الاقتصادي، والاندماج الاجتماعي، والاستدامة البيئية، وقد انضمت دولة الإمارات إلى عضوية البنك في أكتوبر 2021، مكتتبة بمبلغ 556 مليون دولار، ما عزّز القوة المالية للبنك وانتشاره العالمي، والتزامه بالابتكار في التنمية المستدامة.