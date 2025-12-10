«الاقتصاد والسياحة»: تنويع الأسواق والحملات التسويقية يُعزّزان مكانة دبي وجهة عالمية

نظمت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي اللقاء الدوري الثاني 2025، بحضور أكثر من 1200 من الشركاء والجهات المعنية في قطاعات الضيافة والطيران، وتجارة التجزئة والمأكولات، إلى جانب الجهات الحكومية، وممثلي وسائل الإعلام، مؤكدة أن تنويع الأسواق والحملات التسويقية والتركيز على الاستدامة وسهولة الوصول، تُسهم في تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة.

وبحضور المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري، استهل اللقاء الذي انعقد في القرية العالمية، بدعم من «دبي القابضة للترفيه»، فعالياته بعرض تقديمي شامل قدّمه المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عصام كاظم، تناول خلاله إنجازات الإمارة واستراتيجيتها لمواصلة تحقيق النمو خلال عام 2026.

ولفت العرض إلى تسجيل الإمارة رقماً قياسياً خلال العام الماضي، باستقبالها أكثر من 18.72 مليون زائر دولي، في وقت واصلت الإمارة مسارها التصاعدي منذ بداية 2025، لتسجل نمواً في أعداد الزوار الدوليين بنسبة 5% خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، باستقبالها أكثر من 15.70 مليون زائر دولي، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. كما بلغت نسبة الإشغال الفندقي 79.4%، مقابل 77% للفترة ذاتها من عام 2024، وارتفع متوسط سعر الغرفة اليومي بنسبة 6% ليصل إلى 531 درهماً.

بدوره، بلغ متوسط العائدات من الغرف المتوافرة 421 درهماً، محققاً نمواً على أساس سنوي نسبته 9%. وحتى نهاية أكتوبر، بلغ عدد الغرف الفندقية المتاحة 152 ألفاً و875 غرفة، ضمن 820 منشأة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم: «في إطار توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومواصلة الجهود لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، نواصل التزامنا بتوفير تجارب مبتكرة ومميزة تلبي متطلبات مختلف الفئات من المسافرين حول العالم».

وأضاف: «نهجنا الاستراتيجي في تنويع الأسواق، وحملاتنا التسويقية الممتدة على مدار العام، وتركيزنا على الاستدامة وسهولة الوصول، تُسهم في تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «تواصل مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التزامها بتقديم أجندة متكاملة من الفعاليات المصممة لتلبية اهتمامات وتطلعات الجمهور المتنوع في دبي، بما يُعزّز مكانة الإمارة ويزيد تنافسيتها على الساحة العالمية، ويُسهم هذا الزخم في الفعاليات بشكل مباشر في استقطاب مزيد من الزوار من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، ويدعم نمو الإنفاق في قطاعات اقتصادية متعددة، ويرسخ جاذبية دبي الدولية ويُكرّس حضورها كوجهة رائدة».

وسلط اللقاء الضوء على مبادرة المحفزات الاستثمارية الجديدة لتشجيع الاستثمار في المنشآت الفندقية الجديدة في مناطق النمو المرتفع في دبي، والذي أطلقته دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في أكتوبر الماضي.

وجرت كذلك الإشارة إلى مجموعة من المشروعات الجديدة وتلك التي ينتظر إطلاقها في مختلف أنحاء الإمارة خلال الفترة المقبلة.

وركز اللقاء الدوري أيضاً على نقطة محورية تتعلق بشهر رمضان لعام 2026، وبحث السبل التي تُمكّن دبي من الحفاظ على التوازن بين الانفتاح واستقبال الزوار من جميع أنحاء العالم، وبين المحافظة على هويتها وتراثها طوال الشهر الفضيل.