«طيران الإمارات» تحصد 5 جوائز عالمية

حصدت شركة طيران الإمارات خمس جوائز كبرى ضمن جوائز السفر العالمية لعام 2025، شملت أفضل علامة تجارية لناقلة جوية في العالم، وأفضل نظام ترفيه جوي، وأفضل برنامج مكافآت لشركات الطيران عن برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات»، وأفضل درجة أولى لناقلة جوية في العالم، إضافة إلى أفضل صالة درجة أولى في العالم عن صالتها في مبنى «طيران الإمارات 3» بمطار دبي الدولي.

وذكرت «طيران الإمارات»، في بيان، أمس، أنه مع إضافة هذه الجوائز إلى أكثر من 20 جائزة حصدتها الناقلة خلال العام الجاري، فإنها تعزز مكانتها بوصفها إحدى أبرز العلامات التجارية في قطاع الطيران.