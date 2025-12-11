مبيعات «دبي الحرة» تتجاوز 8 مليارات درهم

أعلنت سوق دبي الحرة، أمس، تحقيق مبيعاتها أرقاماً غير مسبوقة، بعد تجاوزها حاجز الثمانية مليارات درهم، بحلول التاسع من ديسمبر الجاري، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

وذكرت السوق، في بيان، أن المبيعات تخطت الرقم المحقق، إثر تنفيذ عملية شراء عبوتين من السجائر مقابل 371 درهماً من قبل مسافر هندي متجه إلى نيودلهي.

وأشارت إلى أن هذا الإنجاز يعد استمراراً لزخم المبيعات القياسية خلال عام 2025، حيث شهدت تسعة من أصل 11 شهراً من العام تسجيل أرقام قياسية جديدة، بينما تصدر نوفمبر بأعلى مبيعات شهرية على الإطلاق بلغت 876.56 مليون درهم.

وقال المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة، راميش سيدامبي، خلال زيارته برفقة عدد من المسؤولين الإداريين والموظفين، للمبنى رقم (3) في مطار دبي الدولي، أمس: «سعداء بتحقيق هذا الإنجاز، وبتجاوز مبيعاتنا حاجز الثمانية مليارات درهم، للمرة الأولى في تاريخنا، ونشكر جميع أفراد فريق عمل السوق الذين يعملون على مدار 24 ساعة يومياً، سواء عبر متاجرنا الأرضية أو في المكاتب الخلفية، على جهودهم للوصول إلى هذا المستوى العالي من الأداء مع قرب انتهاء عام 2025».

وأضاف: «نجحنا في تحقق زيادة قدرها 17.6%، خلال الأيام التسعة الأولى من ديسمبر الجاري، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي».

يشار إلى أن سوق دبي الحرة تستعد للاحتفال بالذكرى الـ42 لتأسيسها في 20 ديسمبر الجاري، حيث ستطلق بهذه المناسبة عرض خصومات تصل إلى 25% على مجموعة واسعة من المنتجات.