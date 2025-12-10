بول غريفيث: "السجادة الحمراء" لجميع المسافرين في مطار دبي قريباً

أكد الرئيس التنفيذي لـ"مطارات دبي" بول غريفيث أن مطار دبي الدولي يخطو خطوات متسارعة نحو إنهاء مشهد الطوابير التقليدية عبر اعتماد أنظمة التعرف على الوجه والقياسات الحيوية، مضيفا أنه "لن يمضِ وقت طويل قبل أن نقوم بتعميم نفق السجادة الحمراء الذكي" ليشمل جميع ضيوف المطار"، ما سيسهم في تقليص أوقات الانتظار بشكل ملحوظ ويمنح المسافرين وقتا أطول للاستمتاع برحلاتهم.

وذكر غريفيث، على حسابه في منصة "لينكدإن"، أن "التقنيات البيومترية تمكننا من مواصلة تحسين تجربة ضيوفنا، مما يجعل التنقل عبر مبانينا أكثر سلاسة من أي وقت مضى"، مضيفاً: "أصبح الانتظار في الطوابير في مطار دبي شيئاً من الماضي - وبسرعة".

وأضاف أن "نفق السجادة الحمراء الذكي" يشكل نموذجاً متقدماً لتسهيل حركة المسافرين، حيث يتم التعرف على وجوههم تلقائيا أثناء المرور في النفق ومنحهم الضوء الأخضر لعبور فوري من دون الحاجة إلى إجراءات تفتيش إضافية.