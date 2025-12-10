مشروع شاروكز من دانوب بقيمة 2.1 مليار درهم يُباع بالكامل في يوم الإطلاق

بعد الكشف العالمي الذي أحدث ضجة كبرى في مومباي، شهدت دبي إطلاق المشروع المرتقب شاروكز من دانوب البرج التجاري الفاخر الذي يحمل اسم نجم بوليوود الأسطوري شاروخان—وذلك بحضور النجم العالمي نفسه ورجل الأعمال ريزوان ساجان، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب. وقد تميزت الأمسية بإعلان ساجان بفخر عن بيع المشروع بالكامل في يوم الإطلاق، ليُسجّل إنجازاً استثنائياً لمشروع تبلغ قيمته 2.1 مليار درهم.

وقال ريزوان ساجان:

"إن هذا النجاح القياسي لمشروع شاروكز من دانوب هو مصدر فخر كبير لنا. ويعكس هذا الإقبال اللافت القيمة الاستثنائية للمشروع—من موقعه الاستراتيجي الذي يوفر سهولة الوصول إلى أهم وجهات دبي، إلى مرافقه العالمية وتصميمه المستوحى من أعلى معايير الفخامة العالمية. لقد حرصنا على أن يكون كل عنصر في هذا البرج مميزاً، والطلب الكبير الذي شهدناه يؤكد أننا قدمنا للسوق شيئاً استثنائياً بالفعل."

أقيم حفل الإطلاق الاحتفالي في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو، وحضره أكثر من ستة آلاف ضيف، من أبرز شخصيات الإمارات، وصُنّاع المحتوى، وقادة الأعمال المؤثرين، وأهم الأطراف في قطاع العقار، إضافة إلى وسائل إعلام عالمية.

يمثل مشروع شاروكز من دانوب تعاوناً تاريخياً بين اثنين من أهم الأسماء في عالمي العقار والترفيه، ممن تصدروا المشهد لأكثر من ثلاثة عقود. وسيتألق البرج التجاري الفاخر على شارع الشيخ زايد كعنوان مرموق لرواد الأعمال والمبتكرين وصنّاع المستقبل حول العالم. ومع أكثر من 35 مرفقاً تحت سقف واحد، صُمم البرج بعناية ليرتقي بجودة الحياة المهنية ويعزز التوازن بين العمل والحياة.

وفي كلمته خلال الحفل، عبّر شاروخان عن امتنانه قائلاً:

"أن أرى مشروعاً بهذا الحجم في دبي يحمل اسمي هو شرف كبير وتذكير بأن الرؤية والكرم يمكن أن يجتمعا معاً ليصنعا المستحيل. دبي مدينة احتضنتني دائماً بالدفء—مدينة بُنيت على الشجاعة والخيال والإيمان بأن لا شيء مستحيل. ويجسد مشروع شاروكز من دانوب هذا الروح. أشعر بالامتنان لارتباط اسمي بالسيد ريزوان ساجان وبدانوب، العلامة التي لا تتوقف عن الابتكار وإلهام الآخرين للحلم بشكل أكبر."

ومن جانبه، أضاف ريزوان ساجان:

"رحلة شاروخان والدانوب متشابهة—كلاهما انطلق من بدايات متواضعة منذ أكثر من ثلاثة عقود، مدفوعين بالشغف والإصرار. لقد حوّل شاروخان أحلامه إلى إرث عالمي، وهي فلسفة تتوافق تماماً مع مسيرة دانوب. ويُجسد مشروع شاروكز من دانوب هذه القصة المشتركة من الطموح والإلهام، ليصبح شاهداً عالمياً على قوة الرؤية والإيمان بلا حدود."

وفي ظل التكهنات حول إمكانية طرح شاروكز 2 من دانوب، أثار ساجان حماس الحضور بجملة شاروخان الشهيرة: "الصورة لم تكتمل بعد يا صديقي."

ويمتد المشروع على مساحة تزيد عن مليون قدم مربعة من المساحة المبنية، ليقدم مزيجاً أيقونياً من الفخامة والابتكار وقوة العلامة. ويضع المشروع معياراً جديداً للعقارات التجارية الفاخرة في دبي، حيث يجمع بين تصميم معماري عالمي وموقع مستوحى من أسطورة بوليوود. وتبدأ أسعار الوحدات من 2 مليون درهم، ويضم المشروع 488 وحدة، لتصل قيمته الإجمالية إلى 2.1 مليار درهم.

ويضم البرج التجاري الفاخر أكثر من 35 مرفقاً عالمياً، تشمل مسبحًا باطلالة بانورامية، ومهبطاً مخصصاً لسيارات الأجرة الطائرة، وخدمات صف السيارات، وصالات تنفيذية راقية—صُممت جميعها لتعريف جديد للإنتاجية والتميّز المهني. كما

يوفر المشروع قرباً استثنائياً من أبرز معالم دبي مثل برج خليفة ومطار دبي الدولي وسوق الذهب.

ومن خلال خطتها الشهيرة للدفع بنسبة 1% شهرياً، تواصل دانوب تعزيز سهولة تملك العقار في واحدة من أكثر مدن العالم طموحاً. ويؤكد المشروع التزام العلامة بتقديم استثمارات راقية وعالية القيمة دون المساس بالقدرة على التملك.

نبذة عن دانوب بروبرتيز

تعد دانوب العقارية، إحدى شركات مجموعة الدانوب، من أبرز المطورين العقاريين من القطاع الخاص في دولة الإمارات، وصاحبة خطة الدفع الرائدة بنسبة 1%. تأسست الشركة على يد ريزوان ساجان عام 1993، وقد أطلقت حتى اليوم 41 مشروعاً، تم تسليم 20 منها بينما البقية في مراحل متقدمة من البناء.

اكتسبت دانوب سمعة قوية بفضل توفيرها شققاً مجهزة بالكامل ومتكاملة مع أكثر من 40 مرفقاً من مرافق أسلوب الحياة، إضافة إلى التزامها الدائم بالجودة العالية والتسليم في الموعد وكسب ثقة العملاء. وتواصل الشركة، بفضل الابتكار والموثوقية وسهولة التملك، إعادة تعريف أسلوب الحياة العصرية في المنطقة.