التحويلات المالية بالقطاع المصرفي تتجاوز 20 تريليون درهم   

سجلت التحويلات المالية في القطاع المصرفي، التي تمت عبر نظام المصرف المركزي، أعلى مستوى لها خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، بما قيمته 20 تريليوناً و45 مليار درهم، شملت 12.049 تريليون درهم تحويلات بين البنوك، و7.996 تريليونات درهم بين المتعاملين.

ويعكس الارتفاع الكبير في قيمة التحويلات المالية في القطاع المصرفي، النشاط الاقتصادي والثقة بالنظام المصرفي والبنية التحتية المالية والمرونة بين العمليات البنكية، وارتفاع المعاملات المالية اليومية بين الشركات والأفراد والتوسع في الأنشطة التجارية.

وأظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن إجمالي قيمة الشيكات التي تمت مقاصتها عبر نظام «المركزي»، بلغ 1.2 تريليون درهم لـ19 مليون شيك، بينما بلغت السحوبات من المصرف المركزي خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، 201 مليار درهم قابلتها إيداعات بقيمة 187 مليار درهم.

وقدمت البنوك العاملة في الدولة تمويلات للأفراد بقيمة 9.5 مليارات درهم، خلال أكتوبر الماضي منفرداً، ليصل رصيدهم التراكمي من التمويل بنهاية الشهر إلى 557.2 مليار درهم، مقارنة مع 547.7 مليار درهم نهاية سبتمبر السابق، بنمو شهري نسبته 1.7%.

وتشمل تمويلات الأفراد قروضاً شخصية وبطاقات ائتمان وتمويل سيارات وبناء مسكن خاص.

ووفقاً للبيانات، سجل إجمالي تمويلات البنوك للقطاع الخاص، بنهاية أكتوبر الماضي، تريليوناً و477.3 مليار درهم، مقارنة مع تريليون و469.9 مليار درهم بنهاية سبتمبر السابق، بزيادة شهرية قيمتها 7.4 مليارات درهم، تعادل نمواً نسبته 0.5%.

وأوضح «المركزي» في إحصاءاته، أن إجمالي استثمارات البنوك ارتفع بنهاية شهر الرصد ليصل إلى 835.1 مليار درهم، مقارنة مع 828.9 مليار درهم بنهاية سبتمبر السابق، بزيادة شهرية قيمتها 6.2 مليارات درهم، تُمثّل نمواً شهرياً نسبته 0.7%.

وتشمل استثمارات البنوك سندات دين وأسهماً وسندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق واستثمارات أخرى.

وفي سياق متصل، ارتفع رأس المال والاحتياطات في القطاع المصرفي ليصل إلى 578.1 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة مع 562.8 مليار درهم بنهاية سبتمبر السابق، بزيادة شهرية قيمتها 15.3 مليار درهم، بما يعادل نمواً نسبته 1.4%.

واستقرت المخصصات الخاصة للديون المشكوك في تحصيلها، بنهاية أكتوبر الماضي، عند 79.5 مليار درهم، وهو المستوى نفسه الذي كانت عليه في نهاية سبتمبر 2025، بينما ارتفعت المخصصات العامة على إجمالي محفظة القروض للبنوك كافة، بنهاية أكتوبر، إلى 38 مليار درهم، مقابل 37.9 مليار درهم، بنهاية سبتمبر الماضي، بزيادة قيمتها 100 مليون درهم تعادل نمواً نسبته 0.3% خلال فترة شهر.

