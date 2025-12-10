«دبي المالي» يواصل ارتفاعه.. ويربح 3.97 مليارات درهم

واصل سوق دبي المالي ارتفاعه للجلسة السابعة على التوالي، أمس، ليغلق المؤشر العام للسوق مرتفعاً بنسبة 0.78%، أو ما يعادل 46.75 نقطة، عند مستوى 6045 نقطة، بدعم نمو أسهم قطاعَي العقارات والصناعة.

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى أكثر من 983.19 مليار درهم، في نهاية جلسة أمس، مقارنة بـ979.22 درهماً، في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب بلغت نحو 3.97 مليارات درهم. ودعم أداء السوق نمو أسهم قطاع العقارات بـ0.97%، والصناعة بنسبة 1.96%.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) في سوق دبي إلى الشراء بصافي استثمار بلغ 28.85 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة 315.04 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 286.19 مليون درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق دبي، خلال تعاملات أمس، سيولة جاوزت 718.12 مليون درهم، بعد التداول على نحو 349.9 مليون سهم، وتنفيذ 15065 صفقة.

واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة في «دبي المالي»، هي: «إعمار العقارية»، «الإمارات دبي الوطني»، «سالك»، «دبي الإسلامي»، «طلبات»، «الاتصالات المتكاملة - دو»، على نسبة 55.83% من سيولة السوق في نهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، فإن إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة بلغ نحو 400.98 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي ككل نحو 718.12 مليون درهم.

وتصدر سهم شركة إعمار العقارية نشاط السوق، من حيث السيولة بنحو 176.9 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 1.44% عند 14.05 درهماً، فيما جاء سهم بنك الإمارات دبي الوطني، ثانياً، بقيمة تداولات 57.52 مليون درهم، وحلّ سهم بنك دبي الإسلامي، ثالثاً، بتداولات بلغت 45.2 مليون درهم عند 9.41 دراهم للسهم، كما سجل سهم شركة سالك تداولات بنحو 44.77 مليون درهم، عند 6.05 دراهم للسهم، تلاه سهم شركة طلبات بنحو 41.05 مليون درهم، فيما بلغت تداولات سهم «الاتصالات المتكاملة - دو» نحو 35.47 مليون درهم.

من جهته، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أمس، مرتفعاً بنسبة 0.525% ليغلق عند مستوى 9989.24 نقطة، وارتفعت رسملة السوق إلى نحو 3.151 تريليونات درهم في نهاية جلسة أمس، مقارنة بـ3.125 تريليونات درهم في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب 26.43 مليار درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، خلال تعاملات أمس، سيولة جاوزت 1.5 مليار درهم، بعد التداول على نحو 354.69 مليون سهم، وتنفيذ 23.52 ألف صفقة.

. المؤشر العام لسوق دبي يخترق مستوى 6000 نقطة.